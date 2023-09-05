Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата

«Посредничать в переговорах с США Эрдоган вряд ли сможет. В переговорах с Европейским Союзом он тоже не посредник, так как у Турции с ЕС очень напряженные взаимоотношения. Конечно, он мог бы вновь организовать встречу в Анкаре: представители России с представителями Украины — а толку? Снова о чём-то договорятся, что-то подпишут, а потом подъедет в Киев очередной начальник, как тогда, весной прошлого года подъехал премьер Британии, и скажет наплевать на все, что они подписали. Поэтому посредничать он, конечно, может, но результат будет никаким», — прокомментировал эрудит Анатолий Вассерман.