Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи для переговоров с президентом России. Турецкий лидер заявил о своей готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин напомнил о том, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев «отправил на свалку». Президент России подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Киевом.
«Посредничать в переговорах с США Эрдоган вряд ли сможет. В переговорах с Европейским Союзом он тоже не посредник, так как у Турции с ЕС очень напряженные взаимоотношения. Конечно, он мог бы вновь организовать встречу в Анкаре: представители России с представителями Украины — а толку? Снова о чём-то договорятся, что-то подпишут, а потом подъедет в Киев очередной начальник, как тогда, весной прошлого года подъехал премьер Британии, и скажет наплевать на все, что они подписали. Поэтому посредничать он, конечно, может, но результат будет никаким», — прокомментировал эрудит Анатолий Вассерман.
Долгожданная встреча Путина и Эрдогана длилась около трех часов. В первой половине переговоров делегации общались в широких составах, а во второй — коллеги продолжили переговоры за обедом.
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