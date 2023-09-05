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Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата

Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата

5 сентября 2023, 06:01. Обновлено в 06:03
Фото: kremlin.ru
Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата
Президент Турции предложил Владимиру Путину посредничество по Украине во время встречи в Сочи. Политический деятель Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, будет ли результат от посредничества Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи для переговоров с президентом России. Турецкий лидер заявил о своей готовности стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин напомнил о том, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев «отправил на свалку». Президент России подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Киевом.

«Посредничать в переговорах с США Эрдоган вряд ли сможет. В переговорах с Европейским Союзом он тоже не посредник, так как у Турции с ЕС очень напряженные взаимоотношения. Конечно, он мог бы вновь организовать встречу в Анкаре: представители России с представителями Украины — а толку? Снова о чём-то договорятся, что-то подпишут, а потом подъедет в Киев очередной начальник, как тогда, весной прошлого года подъехал премьер Британии, и скажет наплевать на все, что они подписали. Поэтому посредничать он, конечно, может, но результат будет никаким», — прокомментировал эрудит Анатолий Вассерман.

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Долгожданная встреча Путина и Эрдогана длилась около трех часов. В первой половине переговоров делегации общались в широких составах, а во второй — коллеги продолжили переговоры за обедом.

Ранее RostovGazeta писала о том, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани.

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