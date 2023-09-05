Вдове умершего в Ростове краснодарского канибала заплатят 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Ранее суд установил, что Бакшеева осудили вместе с женой за убийство и расчленение девушки. В доме у них обнаружили человеческие останки в солевых растворах.
Но после приговора фигурант скончался в Ростовской межобластной туберкулезной больнице № 19, так как у него были хронические заболевания. Теперь канал написал, что его супруга получит компенсацию за потерю мужа.
«Наталья тяжело пережила потерю близкого ей человека, с которым постоянно держала связь в тюрьме. Она захотела отсудить пять миллионов рублей у ГУФСИН, однако ей присудили 300 тысяч», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас это решение обжалуется. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.