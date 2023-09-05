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Вдове каннибала Бакшеева выплатят 300 тыс рублей после его смерти в Ростове-на-Дону

Вдове умершего в Ростове краснодарского канибала заплатят 300 тысяч рублей

5 сентября 2023, 07:59
Фото: 1MI
Вдове каннибала Бакшеева выплатят 300 тыс рублей после его смерти в Ростове-на-Дону
Супруге Дмитрия Бакшеева, который получил прозвище «краснодарский каннибал» и умер в Ростове-на-Дону, присудили денежную компенсацию, сообщает Telegram_канал Don_Mash.

Ранее суд установил, что Бакшеева осудили вместе с женой за убийство и расчленение девушки. В доме у них обнаружили человеческие останки в солевых растворах.

Но после приговора фигурант скончался в Ростовской межобластной туберкулезной больнице № 19, так как у него были хронические заболевания. Теперь канал написал, что его супруга получит компенсацию за потерю мужа.

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«Наталья тяжело пережила потерю близкого ей человека, с которым постоянно держала связь в тюрьме. Она захотела отсудить пять миллионов рублей у ГУФСИН, однако ей присудили 300 тысяч», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас это решение обжалуется. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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