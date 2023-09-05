Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
ЧП произошло в доме на Оганова, 10. В пятиэтажке затопило квартиры с самого верха и до первого этажа во всех восьми подъездах.
Жители сообщают, что в некоторых квартирах надулся натяжной потолок, в других воды по щиколотку. Кроме того, очевидцы пишут, что в доме уже замкнуло проводку и находиться в нем просто опасно.
Ранее стало известно о нескольких происшествиях из-за сильного ливня. Так, улицу Малиновского перекрыли из-за подтопления, а пробки в городе утром 5 сентября достигли 9 баллов.