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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:57

Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети

Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети

5 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети
В Ростове сильный ливень стал не только причиной затопления десятков автомобилей на улице Оганова. Жители пятиэтажки на той же улице опубликовали видео, на котором сплошным потоком вода льется с пятого по первый этаж.

ЧП произошло в доме на Оганова, 10. В пятиэтажке затопило квартиры с самого верха и до первого этажа во всех восьми подъездах.

Жители сообщают, что в некоторых квартирах надулся натяжной потолок, в других воды по щиколотку. Кроме того, очевидцы пишут, что в доме уже замкнуло проводку и находиться в нем просто опасно.

В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин
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Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети
Видео: ТГ Это Ростов!

Ранее стало известно о нескольких происшествиях из-за сильного ливня. Так, улицу Малиновского перекрыли из-за подтопления, а пробки в городе утром 5 сентября достигли 9 баллов.

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