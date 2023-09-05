Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Интенсивные осадки прошли еще утром во вторник и потоки воды затопили дороги на нескольких улицах. Из-за этого перекрыли движение на Оганова, так как пытавшиеся здесь проехать машин заглохли в воде.
А в одном из автобусов, курсирующих по маршруту №10, подтопило салон. Пассажирам приходилось стоять по щиколотку в воде во время поездки.
«Какая забота. Это по просьбе тех, кто не успел летом отдохнуть и искупаться», — пошутили пользователи в комментариях.
«Зато как весело ехать… Все на позитиве…», — пишут горожане.
«Это уже не смешно…», — прозвучало в комментариях.
Ранее видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети.