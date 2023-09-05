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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10

Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10

5 сентября 2023, 13:19
Фото: pxhere.com
Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 сентября, во время сильного дождя затопило салон маршрутного автобуса, сообщили пассажиры в соцсетях.

Интенсивные осадки прошли еще утром во вторник и потоки воды затопили дороги на нескольких улицах. Из-за этого перекрыли движение на Оганова, так как пытавшиеся здесь проехать машин заглохли в воде.

А в одном из автобусов, курсирующих по маршруту №10, подтопило салон. Пассажирам приходилось стоять по щиколотку в воде во время поездки.

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября
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Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
Видео: ТГ канал Ростов Главный

«Какая забота. Это по просьбе тех, кто не успел летом отдохнуть и искупаться», — пошутили пользователи в комментариях.

«Зато как весело ехать… Все на позитиве…», — пишут горожане.

«Это уже не смешно…», — прозвучало в комментариях.

Ранее видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в Сети.

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