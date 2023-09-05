Во всех школах Ростовской области с 1 сентября ввели профориентационный минимум

В Ростовской области в еженедельное расписание школьников, обучающихся 6-11 классах, включат по одному часу профориентационных уроков в рамках внеурочной деятельности. В рамках подготовки к реализации профминимума в Ростовской области определили перечень мероприятий, теперь учащиеся смогут пообщаться с представителями разных профессий, побывать на экскурсиях и принять участие в мастер-классах.