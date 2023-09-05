Во всех школах Ростовской области с 1 сентября ввели профориентационный минимум

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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С 1 сентября Минпросвещение России ввели единую модель профориентации для всех школ. Главной целью этого стало развитие экономики и укрепление технологического суверенитета страны,
В 2023-2024 учебном году профминимум собираются реализовать на базе проекта «Билет в будущее», сам профминимум представляет собой универсальный набор инструментов по проведению профориентации учащихся, позволяющий школьникам узнать о востребованных профессиях.
В Ростовской области в еженедельное расписание школьников, обучающихся 6-11 классах, включат по одному часу профориентационных уроков в рамках внеурочной деятельности. В рамках подготовки к реализации профминимума в Ростовской области определили перечень мероприятий, теперь учащиеся смогут пообщаться с представителями разных профессий, побывать на экскурсиях и принять участие в мастер-классах.
Ранее ростовчане дали оценку карьерным возможностям в родном городе.