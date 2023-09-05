Водителей в Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах

«Управление ГИБДД по Ростовской области советует всем водителям быть особенно внимательными на дороге, адаптировать скорость к текущим погодным условиям, сохранять безопасный интервал и не делать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — подчеркнули в пресс-службе.