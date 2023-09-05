Водителей в Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Госавтоинспекции Ростовской области призвали всех участников дорожного движения быть очень осторожными из-за изменения погодных условий.
По информации метеорологов, дожди в регионе будут сопровождаться сильными порывами ветра до 20 метров в секунду и грозами.
«Управление ГИБДД по Ростовской области советует всем водителям быть особенно внимательными на дороге, адаптировать скорость к текущим погодным условиям, сохранять безопасный интервал и не делать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — подчеркнули в пресс-службе.
Пешеходам рекомендовали не предпринимать никаких непредсказуемых действий у проезжей части, снимать капюшон, переходя дорогу, и использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.
Ранее в Ростове затопило несколько десятков автомобилей на Оганова.