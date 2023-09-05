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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Водителей в Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах

Водителей в Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах

5 сентября 2023, 11:25
Фото: rostovgazeta.ru
Водителей в Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах
В ближайшие часы на трассах в Ростовской области ожидается усиление неблагоприятных погодных условий, предупредили в региональном УГИБДД по региону.

В Госавтоинспекции Ростовской области призвали всех участников дорожного движения быть очень осторожными из-за изменения погодных условий.

По информации метеорологов, дожди в регионе будут сопровождаться сильными порывами ветра до 20 метров в секунду и грозами.

«Управление ГИБДД по Ростовской области советует всем водителям быть особенно внимательными на дороге, адаптировать скорость к текущим погодным условиям, сохранять безопасный интервал и не делать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — подчеркнули в пресс-службе.

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Пешеходам рекомендовали не предпринимать никаких непредсказуемых действий у проезжей части, снимать капюшон, переходя дорогу, и использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.

Ранее в Ростове затопило несколько десятков автомобилей на Оганова.

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