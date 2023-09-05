Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Напомним, на днях в Telegram-каналах, отслеживающих события на Украине, опубликовали фотографию документа, содержимое которого было уведомлением населения о якобы запланированном возобновлении частичной мобилизации. В документе сообщалось о наборе 200 тысяч граждан до 1 ноября.
В беседе с порталом «КП — Ростов-на-Дону» военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров объявил, что информация о мобилизации россиян является недостоверной.
«Подтверждаю: это фейковая новость», — прокомментировал Егоров, добавив, что никаких официальных документов о мобилизации комиссариаты не получали, новых указаний также не поступало.
Ранее эксперты рассказали, следует ли дончанам готовиться к новой волне мобилизации.