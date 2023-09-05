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Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян

Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян

5 сентября 2023, 15:43
Фото: 1MI
Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян
Военком Ростовской области Игорь Егоров назвал «фейком» слухи о мобилизации 200 тысяч граждан, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, на днях в Telegram-каналах, отслеживающих события на Украине, опубликовали фотографию документа, содержимое которого было уведомлением населения о якобы запланированном возобновлении частичной мобилизации. В документе сообщалось о наборе 200 тысяч граждан до 1 ноября.

В беседе с порталом «КП — Ростов-на-Дону» военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров объявил, что информация о мобилизации россиян является недостоверной.

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«Подтверждаю: это фейковая новость», — прокомментировал Егоров, добавив, что никаких официальных документов о мобилизации комиссариаты не получали, новых указаний также не поступало.

Ранее эксперты рассказали, следует ли дончанам готовиться к новой волне мобилизации.

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