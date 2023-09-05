Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян

Напомним, на днях в Telegram-каналах, отслеживающих события на Украине, опубликовали фотографию документа, содержимое которого было уведомлением населения о якобы запланированном возобновлении частичной мобилизации. В документе сообщалось о наборе 200 тысяч граждан до 1 ноября.