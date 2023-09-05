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Юрист опроверг штрафы 50 тысяч для ростовчан из-за отсутствия кнопки SOS

Юрист опроверг штрафы 50 тысяч для водителей в Ростове из-за отсутствия кнопки SOS

5 сентября 2023, 10:53
Фото: Wikimedia.org
Юрист опроверг штрафы 50 тысяч для ростовчан из-за отсутствия кнопки SOS
За отсутствие в автомобилях ростовчанин кнопки экстренного вызова, никто штрафовать не будет, при условии, что машина поставлена на учет в ГИБДД, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

В Сети продвигается информация о том, что с 1 сентября 2023 года ростовских водителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей при отсутствии в автомобиле устройства экстренного вызова.

Однако по факту это оказалось не так.

«Речь идет о наличии в автомобиле так называемой кнопки SOS. Согласно действующему законодательству, производители автомобилей обязаны устанавливать в машинах системы экстренного оповещения», — отмечает Антон Габович.

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Все новые автомобили, по словам собеседника, оборудованы этим устройством. Если его не окажется — машину попросту не поставят на учет. На старых машинах кнопка SOS, как правило, отсутствует.

Однако, по словам юриста, ее отсутствие никак не скажется на простых ростовчанах.

«Если машина, на которой передвигается гражданин, поставлена на учет в ГИБДД, никаких претензий к водителю не будет. Никакой штраф физическому лицу не грозит», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о штрафах за превышение скорости на электросамокатах.

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