Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В ведомстве объявили, что житель Батайска предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу.
Следователи представили версию, согласно которой в июле текущего года подозреваемый передал полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы прекратить проверку в отношении его сына, чтобы он смог избежать ответственности за незаконную деятельность. Полицейский сообщил о взятке своему руководству, и преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Мужчина полностью признал свою вину, теперь он находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, подозреваемый был ранее судим за преступление против собственности.
Теперь его дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростовской области задержали главу полиции Миллерово за взятку в размере три миллиона рублей.