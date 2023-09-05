Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности

Следователи представили версию, согласно которой в июле текущего года подозреваемый передал полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы прекратить проверку в отношении его сына, чтобы он смог избежать ответственности за незаконную деятельность. Полицейский сообщил о взятке своему руководству, и преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.