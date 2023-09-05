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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности

Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности

5 сентября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
В Ростовской области будут судить батайчанина, который передал взятку сотруднику полиции, чтобы избежать наказания сына за незаконную деятельность, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

В ведомстве объявили, что житель Батайска предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу.

Следователи представили версию, согласно которой в июле текущего года подозреваемый передал полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы прекратить проверку в отношении его сына, чтобы он смог избежать ответственности за незаконную деятельность. Полицейский сообщил о взятке своему руководству, и преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки
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Мужчина полностью признал свою вину, теперь он находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, подозреваемый был ранее судим за преступление против собственности.

Теперь его дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области задержали главу полиции Миллерово за взятку в размере три миллиона рублей.

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