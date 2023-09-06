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Амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове

Амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове

6 сентября 2023, 12:32
Фото: AnRo0002/cc0/wikimedia.org
Амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове
В Ростове амброзией заросло 300 гектаров земли, заявил начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства управления Россельхознадзора Сергей Шаповалов.

Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства управления Россельхознадзора Сергей Шаповалов заявил, что в Ростове амброзией суммарно заражено порядка 300 гектаров земли. Каждый день надзорное ведомство получает не меньше пяти жалоб от горожан на нескошенные сорняки. Особенно тяжело от амброзии приходится аллергикам.

Шаповалов объясняет, что Россельхознадзор сталкивается с трудностями во время борьбы с амброзией в Ростове. Сотрудникам ведомства часто проблематично найти собственника участка, на котором растет сорняк.

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К тому же штрафы за нескошенную амброзию сейчас не выписываются из-за моратория. Россельхознадзор может выдать нарушителю лишь предостережение.

Администрация Ростова, как пишет Donnews, заключила контракты на покос амброзии и других сорняков. Однако выделяемых на решение проблемы средств недостаточно.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков.

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