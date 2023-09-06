Амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове

Начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства управления Россельхознадзора Сергей Шаповалов заявил, что в Ростове амброзией суммарно заражено порядка 300 гектаров земли. Каждый день надзорное ведомство получает не меньше пяти жалоб от горожан на нескошенные сорняки. Особенно тяжело от амброзии приходится аллергикам.