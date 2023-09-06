Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
На скамье подсудимых оказались Андрей Григорьев, Кирилл Живило и Яна Слышанова. Они в составе банды с 2019 по 2020 годы обманывали людей.
«Всего телефонные мошенники совершили сотни преступлений в отношении 781 человека. А общая сумма похищенных денег составила 99,3 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.
По фактам краж и мошенничеств возбудили уголовные дела, сейчас все материалы передали в Таганрогский городской суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.
Добавим, что дело состоит из 719 томов.
Ранее в Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК.