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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека

Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека

6 сентября 2023, 15:15
Фото: Midjourney
Банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека
В Ростовской области будут судить троих человек, которые обманули людей на 99,3 миллиона рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказались Андрей Григорьев, Кирилл Живило и Яна Слышанова. Они в составе банды с 2019 по 2020 годы обманывали людей.

«Всего телефонные мошенники совершили сотни преступлений в отношении 781 человека. А общая сумма похищенных денег составила 99,3 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК
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По фактам краж и мошенничеств возбудили уголовные дела, сейчас все материалы передали в Таганрогский городской суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Добавим, что дело состоит из 719 томов.

Ранее в Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК.

#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
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