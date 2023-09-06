Банк ДОМ. РФ представил топ-10 регионов по спросу на ипотеку в августе

Среди ипотечных программ по количеству выданных кредитов лидируют «Льготная на новостройки» и «Семейная». Кредитование по ним составило 15 миллиардов рублей. Доля кредитов по ипотеке для ИТ-специалистов составила 11 процентов, то есть 2,4 миллиарда рублей, на покупку готового жилья — 7,5 процента (1,6 миллиарда рублей), строящегося жилья вне программ с господдержкой — 5,7 процента (1,3 миллиарда рублей). По программе «Дальневосточная ипотека» было выдано кредитов на 800 миллионов рублей (это 3,5 процента от общего кредитования).