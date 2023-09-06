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Банк ДОМ. РФ представил топ-10 регионов по спросу на ипотеку в августе

Банк ДОМ. РФ представил топ-10 регионов по спросу на ипотеку в августе

6 сентября 2023, 09:45
Фото: Банк ДОМ.РФ
Чаще всего ипотеку в Банке ДОМ.РФ в прошлом месяце оформляли москвичи. Общий размер ипотечного кредитования в столице составил 6,3 миллиарда рублей. В Подмосковье и Санкт-Петербурге банк выдал кредиты на сумму по 2 миллиарда рублей.

В число лидеров также вошли Краснодарский край (1,5 миллиарда рублей) и Тюменская область (1 миллиард рублей).

Жители Приморья оформили ипотеку примерно на 900 миллионов рублей, Новосибирской области — на 850 миллионов рублей. В Ростовской области и Татарстане кредитование составило по 700 миллионов рублей. Замыкает десятку лидеров Самарская область с показателем 650 миллионов рублей.

Больше всего спрос на ипотеку вырос в Самарской области — в 3,6 раза. В Приморье и Ростовской области этот показатель составил 2,2; в Краснодарском крае и Новосибирской области — 1,6; в Тюменской области — 1,5.

Около 4 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за август. Это на 15 процентов больше, чем за этот же месяц прошлого года. Общий объем кредитования составил 21,5 миллиарда рублей.

«Спрос на улучшение жилищных условий в августе сохранился на высоком уровне. Отмечу структурные изменения — если больше года в фокусе внимания клиентов был вторичный рынок, сейчас интерес сместился в сторону первичного сегмента, где у банков продолжают действовать госпрограммы с выгодными ставками», — сообщил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Среди ипотечных программ по количеству выданных кредитов лидируют «Льготная на новостройки» и «Семейная». Кредитование по ним составило 15 миллиардов рублей. Доля кредитов по ипотеке для ИТ-специалистов составила 11 процентов, то есть 2,4 миллиарда рублей, на покупку готового жилья — 7,5 процента (1,6 миллиарда рублей), строящегося жилья вне программ с господдержкой — 5,7 процента (1,3 миллиарда рублей). По программе «Дальневосточная ипотека» было выдано кредитов на 800 миллионов рублей (это 3,5 процента от общего кредитования).

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