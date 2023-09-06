Более 1 тыс воспитанников казачьих кадетских корпусов на Дону надели форму с сентября

В этот день во всех образовательных учреждениях состоялись праздничные мероприятия, в том числе провели торжественные построения, линейки, классные часы и экскурсии. Кадетами в 2023 году стали 269 детей, а в мае для 157 прозвенит последний звонок.

Замгубернатора региона, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков обратился к воспитанникам Орловского казачьего кадетского корпуса и поздравил их с новым учебным годом. Он рассказал, что здесь предусмотрели необходимые условия для того, чтобы получить достойное образование. Речь идет о современных учебниках, талантливых педагогах, а отличает корпус то, что в нем проводят исследовательскую работу.