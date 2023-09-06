Более 1 тыс воспитанников казачьих кадетских корпусов на Дону надели форму с сентября

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В этот день во всех образовательных учреждениях состоялись праздничные мероприятия, в том числе провели торжественные построения, линейки, классные часы и экскурсии. Кадетами в 2023 году стали 269 детей, а в мае для 157 прозвенит последний звонок.
Замгубернатора региона, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков обратился к воспитанникам Орловского казачьего кадетского корпуса и поздравил их с новым учебным годом. Он рассказал, что здесь предусмотрели необходимые условия для того, чтобы получить достойное образование. Речь идет о современных учебниках, талантливых педагогах, а отличает корпус то, что в нем проводят исследовательскую работу.
В минувшем году все учащиеся участвовали в Олимпиадах и смотрах и различных конкурсах. Около половины из них заняли призовые места, в том числе на международном уровне.
Кроме того, идет активная работа над с проектом «Памяти связующие нити» и реализуются несколько программ, среди них «Мой Дон», «Юный эколог». Вместе с этим действует поисковый отряд «Южный рубеж».
Сергей Бодряков рассказал, что для всех поступающих предусмотрены конкурсные испытания. А это говорит о востребованности казачьего кадетского образования в семьях.
«Хочу поздравить родителей с тем, что начал учебный год. Вы главные наставники своих детей. Чувство патриотизма появляется в семье, родном доме, населенном пункте, в кругу друзей, в общении со взрослыми, с педагогами, которые хранят традиции, гордятся подвигами и ценят историю своего края», — подчеркнул замгубернатора, после чего пожелал кадетам отличной учебы, упорства и настойчивости.
Он призвал их не бояться трудностей и учиться побеждать.