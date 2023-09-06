Декоративной подсветкой украсили более ста зданий в Ростове

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Ростове 110 зданий оформлены декоративной подсветкой. Еще 69 зданий украсят подсветкой до конца текущего года. Уточняется, что подсветка устанавливается на домах во всех частях города.
Заместитель главы администрации города Валентин Кукин заявил, что архитектурное освещение является важным элементом благоустройства города. Так как подсветка облагораживает внешний вид не только отдельных домов, но и целых улиц и площадей.
Тем временем жители Ростова жалуются на заросли амброзии во всех районах города.