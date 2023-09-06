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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Декоративной подсветкой украсили более ста зданий в Ростове

Декоративной подсветкой украсили более ста зданий в Ростове

6 сентября 2023, 14:33
Фото: wikimedia.org
Декоративной подсветкой украсили более ста зданий в Ростове
В Ростове декоративная подсветка появилась на 110 зданиях, рассказали в администрации города.

В Ростове 110 зданий оформлены декоративной подсветкой. Еще 69 зданий украсят подсветкой до конца текущего года. Уточняется, что подсветка устанавливается на домах во всех частях города.

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Заместитель главы администрации города Валентин Кукин заявил, что архитектурное освещение является важным элементом благоустройства города.Заместитель главы администрации города Валентин Кукин заявил, что архитектурное освещение является важным элементом благоустройства города.
Заместитель главы администрации города Валентин Кукин заявил, что архитектурное освещение является важным элементом благоустройства города.
Фото: rostov-gorod.ru

Заместитель главы администрации города Валентин Кукин заявил, что архитектурное освещение является важным элементом благоустройства города. Так как подсветка облагораживает внешний вид не только отдельных домов, но и целых улиц и площадей.

Тем временем жители Ростова жалуются на заросли амброзии во всех районах города.

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