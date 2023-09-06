Дизельное топливо продолжает дорожать в Ростовской области

Также подорожал бензин АИ-98. Ранее он стоил 66,72 рубля, сейчас же он обойдется в 67,05 рубля за литр. Поднялся в цене и АИ-95 — с 58,10 рубля до 58,59 рубля за литр. Также почти 53 рубля придется отдать за АИ-92.