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Published Сегодня, 16:47

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Updated Сегодня, 16:49

В Ростовской области цены на дизельное топливо побили новый рекорд

Дизельное топливо продолжает дорожать в Ростовской области

6 сентября 2023, 16:47
Фото: 1MI
В Ростовской области цены на дизельное топливо побили новый рекорд
В Ростовской области цены на дизельное топливо побили новый рекорд, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал новые данные о ценах на бензин в Ростовской области. Аналитика проводилась с 28 августа по 3 сентября. Автомобильный бензин незначительно подорожал в регионе за эти дни до 57,54 рубля за литр.

Однако больше всего подорожало дизельное топливо. Неделей ранее оно стоило 60,96 рубля за литр. Теперь же за него придется отдать 61,91 рубля за литр.

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Также подорожал бензин АИ-98. Ранее он стоил 66,72 рубля, сейчас же он обойдется в 67,05 рубля за литр. Поднялся в цене и АИ-95 — с 58,10 рубля до 58,59 рубля за литр. Также почти 53 рубля придется отдать за АИ-92.

Ранее экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине.

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