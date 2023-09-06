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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Дождливо и прохладно будет в Ростове-на-Дону 6 сентября

Дождливо и прохладно будет в Ростове-на-Дону 6 сентября

6 сентября 2023, 05:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник, 6 сентября, сохранится дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В течение дня температура воздуха поднимется до 27°C, а скорость ветра увеличится до 3 метров в секунду. В этот день в городе могут пройти дожди.

В регионе днем не ожидается существенных осадков, но к вечеру местами возможны небольшие дожди с грозами. Ветер будет усиливаться до 6-11 метров в секунду, а при грозе порывы достигнут 14 метров в секунду.

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Температура воздуха днем будет колебаться от 23 до 28°C, а на юге и востоке может достигать 31°C. Ночью ожидается от 14 до 19°C, а на севере до 9°С.

Кроме того, в некоторых юго-восточных, северо-западных и центральных районах сохранится пожароопасность пятого класса.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10.

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