rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Эколог рассказал, чем опасны переполненные пляжи в Краснодарском крае

Эколог рассказал, чем опасны переполненные пляжи в Краснодарском крае

6 сентября 2023, 10:23
Фото: Андрей Хабаров/cc by 3.0/panoramio
Эколог рассказал, чем опасны переполненные пляжи в Краснодарском крае
Аншлаг на пляжах Краснодарского края никого уже не удивляет, однако, как показала практика, такое явление имеет неприятные последствия. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, чем опасны переполненные пляжи.

В бархатный сезон большое количество туристов съезжаются в один регион ради долгожданного отдыха. В этот раз на пляжах Анапы и Сочи едва не образовалась настоящая давка. По словам эксперта, купание в Чёрном море в период отпускного ажиотажа может быть опасен для здоровья, так как есть большая вероятность подцепить различные инфекции.

Жители Ростовской области сообщили о трупах у озера Маныч-Гудило
Узнать подробнее

«Огромное количество людей, одновременно купающиеся в ограниченном пространстве воды и находящиеся на переполненном пляже, могут не просто подцепить инфекцию, но и заразить друг друга. Это регулярно случается на больших общественных пляжах. Стрептодермию подхватить, стрептококковую инфекцию и так далее — это все распространенное и неприятное явление на отдыхе. Не так сложно подхватить и „легко контагиозные“ вирусные заболевания, начиная с гриппа, заканчивая ротавирусом», — объяснил эколог Вениамин Голубитченко.

Напомним о случае, при котором 7-летняя девочка после купания в Черном море в Сочи получила отравление и впала в кому. Пострадавшая заразилась ротавирусом, из-за чего оказалась в реанимации с отеком легких и мозга.

Читайте также:
Зоологи рассказали, почему еноты в Краснодарском крае стали заходить в дома людейПсихолог Владыкина объяснила, почему в Краснодарском крае стало много нудистовЭксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома
#Общество#Эксклюзив#Грипп#Туризм#Здоровье#Отравление#Краснодарский край#Отдых#Краснодар#Сочи#Анапа#Новости Краснодара#Последние новости Кубани на сегодня#Ротавирус#Инфекции#Чёрное море#София Дибияева#Пляжи
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24