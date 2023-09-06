Эколог рассказал, чем опасны переполненные пляжи в Краснодарском крае

«Огромное количество людей, одновременно купающиеся в ограниченном пространстве воды и находящиеся на переполненном пляже, могут не просто подцепить инфекцию, но и заразить друг друга. Это регулярно случается на больших общественных пляжах. Стрептодермию подхватить, стрептококковую инфекцию и так далее — это все распространенное и неприятное явление на отдыхе. Не так сложно подхватить и „легко контагиозные“ вирусные заболевания, начиная с гриппа, заканчивая ротавирусом», — объяснил эколог Вениамин Голубитченко.