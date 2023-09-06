Эколог рассказал, чем опасны переполненные пляжи в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В бархатный сезон большое количество туристов съезжаются в один регион ради долгожданного отдыха. В этот раз на пляжах Анапы и Сочи едва не образовалась настоящая давка. По словам эксперта, купание в Чёрном море в период отпускного ажиотажа может быть опасен для здоровья, так как есть большая вероятность подцепить различные инфекции.
«Огромное количество людей, одновременно купающиеся в ограниченном пространстве воды и находящиеся на переполненном пляже, могут не просто подцепить инфекцию, но и заразить друг друга. Это регулярно случается на больших общественных пляжах. Стрептодермию подхватить, стрептококковую инфекцию и так далее — это все распространенное и неприятное явление на отдыхе. Не так сложно подхватить и „легко контагиозные“ вирусные заболевания, начиная с гриппа, заканчивая ротавирусом», — объяснил эколог Вениамин Голубитченко.
Напомним о случае, при котором 7-летняя девочка после купания в Черном море в Сочи получила отравление и впала в кому. Пострадавшая заразилась ротавирусом, из-за чего оказалась в реанимации с отеком легких и мозга.