Эксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома

Кроме того, на юге принято считать, что дома из древесины относятся к более доступному сегменту рынка и должны стоить дешевле кирпичных. Кубанцы убеждены: чем богаче станица, тем больше в ней кирпичных домов, которые прослужат намного дольше. Тем не менее, выбор между деревянным и кирпичным домом зависит от предпочтений и возможностей человека.