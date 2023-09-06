Эксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Несмотря на то, что деревянное домостроение считается одной из наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий возведения жилых домов, на Кубани заметно отсутствие такой тенденции. Это связано с географическими и климатическими особенностями края.
«Так как южный климат наиболее влажный и теплый, дерево быстрее поддаётся разрушению и плесени. Также из-за отсутствия заморозков, в деревянных домах всё чаще заводятся короеды, которые наносят вред. Общий миф местных жителей состоит в том, что в деревянном доме зимой будет холодно — это неправда. Это легко предотвратить качественным и обильным покрытием антисептиков для дерева», — объяснила Юлия Бачинина.
Кроме того, на юге принято считать, что дома из древесины относятся к более доступному сегменту рынка и должны стоить дешевле кирпичных. Кубанцы убеждены: чем богаче станица, тем больше в ней кирпичных домов, которые прослужат намного дольше. Тем не менее, выбор между деревянным и кирпичным домом зависит от предпочтений и возможностей человека.
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