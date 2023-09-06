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Эксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома

Эксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома

6 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Эксперт объяснил, почему на Кубани не строят деревянные дома
Доля деревянных домов в Краснодарском крае довольна скромна. Эксперт по недвижимости Юлия Бачинина рассказала, почему именно жилье из древесины не востребовано на Кубани.

Несмотря на то, что деревянное домостроение считается одной из наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий возведения жилых домов, на Кубани заметно отсутствие такой тенденции. Это связано с географическими и климатическими особенностями края.

«Так как южный климат наиболее влажный и теплый, дерево быстрее поддаётся разрушению и плесени. Также из-за отсутствия заморозков, в деревянных домах всё чаще заводятся короеды, которые наносят вред. Общий миф местных жителей состоит в том, что в деревянном доме зимой будет холодно — это неправда. Это легко предотвратить качественным и обильным покрытием антисептиков для дерева», — объяснила Юлия Бачинина.

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Кроме того, на юге принято считать, что дома из древесины относятся к более доступному сегменту рынка и должны стоить дешевле кирпичных. Кубанцы убеждены: чем богаче станица, тем больше в ней кирпичных домов, которые прослужат намного дольше. Тем не менее, выбор между деревянным и кирпичным домом зависит от предпочтений и возможностей человека.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда Краснодар перестанут застраивать высотками.

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