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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Эксперт рассказал, зачем в школах Ростова ввели уроки профориентации

Эксперт рассказал, зачем в школах Ростова ввели уроки профориентации

6 сентября 2023, 15:33
Фото: donland.ru
Эксперт рассказал, зачем в школах Ростова ввели уроки профориентации
Целью курса профориентационных занятий станет формирование у ростовских школьников готовности к профессиональному самоопределению и ознакомление их с миром профессий, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, курс профориентационных занятий в Ростовской области введен для всех учащихся, начиная с шестого класса. Занятия будут проходить в рамках классных часов. Проводить их будут классные руководители, по образу «разговоров о важном».

«Нельзя сказать, что ранее работа по профориентации вообще не велась в школах. Конечно же, она проводилась. Но теперь она методически оформлена, обеспечены сценарии, а также весь наглядный и презентационный материал», — отмечает Владимир Гайворонский.

Уроки профориентации введут в школах Ростовской области с 1 сентября
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Особенностью уроков профориентации станет знакомство школьников с отраслями производства и рынком труда региона.Особенностью уроков профориентации станет знакомство школьников с отраслями производства и рынком труда региона.
Особенностью уроков профориентации станет знакомство школьников с отраслями производства и рынком труда региона.
Фото: donland.ru

Особенностью уроков профориентации станет знакомство школьников с отраслями производства и рынком труда региона.

Эксперт подчеркивает, что школы смогут выходить на работодателей, организовывая посещение предприятий и заводов. Таким образом у школьников появится возможность прикоснуться к профессиям. По аналогии будет организовано и знакомство с профессиональными учебными заведениями, вузами Ростова и области.

«Я считаю, что это очередное „хорошо забытое старое“ из советского прошлого, которое пойдет на пользу ученикам», — делится мнением собеседник.

К слову, никаких оценок на уроках профориентации в школах ставить не будут — уроки рассчитаны исключительно на любознательность учеников.

Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами начался новый учебный год в Ростовской области.

Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года
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