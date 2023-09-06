Эксперт рассказал, зачем в школах Ростова ввели уроки профориентации

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По словам собеседника, курс профориентационных занятий в Ростовской области введен для всех учащихся, начиная с шестого класса. Занятия будут проходить в рамках классных часов. Проводить их будут классные руководители, по образу «разговоров о важном».
«Нельзя сказать, что ранее работа по профориентации вообще не велась в школах. Конечно же, она проводилась. Но теперь она методически оформлена, обеспечены сценарии, а также весь наглядный и презентационный материал», — отмечает Владимир Гайворонский.
Особенностью уроков профориентации станет знакомство школьников с отраслями производства и рынком труда региона.
Эксперт подчеркивает, что школы смогут выходить на работодателей, организовывая посещение предприятий и заводов. Таким образом у школьников появится возможность прикоснуться к профессиям. По аналогии будет организовано и знакомство с профессиональными учебными заведениями, вузами Ростова и области.
«Я считаю, что это очередное „хорошо забытое старое“ из советского прошлого, которое пойдет на пользу ученикам», — делится мнением собеседник.
К слову, никаких оценок на уроках профориентации в школах ставить не будут — уроки рассчитаны исключительно на любознательность учеников.
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