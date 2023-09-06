Глава ФОМС Баланин: В 2 раза больше россиян стали проходить диспансеризацию

По его словам, объемы предоставляемой гражданам профилактической помощи выросли на 57%. Также стало доступнее углубленное диспансерное наблюдение для россиян. За семь месяцев текущего года было выделено 5 миллиардов рублей из средств ФОМС на проведение углубленной диспансеризации, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, Об этом пишет «Российская газета».