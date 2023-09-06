Глава ФОМС Баланин: В 2 раза больше россиян стали проходить диспансеризацию

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Об этом сообщил руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на Московском урбанистическом форуме.
По его словам, объемы предоставляемой гражданам профилактической помощи выросли на 57%. Также стало доступнее углубленное диспансерное наблюдение для россиян. За семь месяцев текущего года было выделено 5 миллиардов рублей из средств ФОМС на проведение углубленной диспансеризации, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, Об этом пишет «Российская газета».
Количество комплексных посещений выросло на 28,7% — с 3,4 до 4,3 миллиона. Наиболее популярным является углубленная диспансеризация в Кировской, Тюменской и Курской областях, а также у жителей Алтайского края и Чеченской Республики.
Илья Баланин отметил, что граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, также имеют возможность пройти углубленное диспансерное наблюдение.
Кроме того, глава ФОМС подчеркнул, что в этом году был изменен порядок оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Теперь они оплачиваются на основе объема медпомощи, что позволяет более эффективно расходовать средства и стимулировать поликлиники активнее работать с населением.