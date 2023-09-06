rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Глава ФОМС Баланин: В 2 раза больше россиян стали проходить диспансеризацию

Глава ФОМС Баланин: В 2 раза больше россиян стали проходить диспансеризацию

6 сентября 2023, 06:00
Фото: пресс-служба ФОМС
С начала 2023 года и до июля более 44 миллионов граждан прошли профилактические осмотры, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, объемы предоставляемой гражданам профилактической помощи выросли на 57%. Также стало доступнее углубленное диспансерное наблюдение для россиян. За семь месяцев текущего года было выделено 5 миллиардов рублей из средств ФОМС на проведение углубленной диспансеризации, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, Об этом пишет «Российская газета».

Количество комплексных посещений выросло на 28,7% — с 3,4 до 4,3 миллиона. Наиболее популярным является углубленная диспансеризация в Кировской, Тюменской и Курской областях, а также у жителей Алтайского края и Чеченской Республики.

Илья Баланин отметил, что граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, также имеют возможность пройти углубленное диспансерное наблюдение.

Кроме того, глава ФОМС подчеркнул, что в этом году был изменен порядок оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Теперь они оплачиваются на основе объема медпомощи, что позволяет более эффективно расходовать средства и стимулировать поликлиники активнее работать с населением.

Подпишитесь
В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем
Вчера, 14:42
Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян
Вчера, 15:43
Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
Вчера, 13:19
В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок
Вчера, 13:19
Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе
Вчера, 13:01
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24