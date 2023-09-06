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Главу Следкома РФ Бастрыкина попросили вмешаться в дело о нападении на участника СВО

Главу Следкома РФ Бастрыкина попросили вмешаться в дело о нападении на участника СВО

6 сентября 2023, 07:33
Фото: kremlin.ru
Главу Следкома РФ Бастрыкина попросили вмешаться в дело о нападении на участника СВО
Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов попросил председателя Следкова РФ Александра Бастрыкина вмешаться в дело о нападении на участника СВО в Батайске, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, совсем недавно Батайск всколыхнула новость о нападении на участника СВО. По предварительной информации, на мужчину напала толпа мужчин, один из них выхватил травматический пистолет и произвел более десятка выстрелов в тело мужчины. Это вызвало волну критики со стороны дончан и требования ужесточить ответственность за подобные нападения на ветеранов спецоперации.

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И вот во вторник, 5 сентября, стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы тот вступился за молодого человека.

«Требуется изучать опыт других стран, менять и ужесточать законодательство, возможно даже создавать отдельный орган, который будет помогать мигрантам „не путать берега“», — заявил Кузнецов, добавив, что считает, что мигранты должны научиться уважать коренное население, культуру и обычаи, если хотят интегрироваться в российское общество.

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