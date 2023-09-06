Главу Следкома РФ Бастрыкина попросили вмешаться в дело о нападении на участника СВО

Напомним, совсем недавно Батайск всколыхнула новость о нападении на участника СВО. По предварительной информации, на мужчину напала толпа мужчин, один из них выхватил травматический пистолет и произвел более десятка выстрелов в тело мужчины. Это вызвало волну критики со стороны дончан и требования ужесточить ответственность за подобные нападения на ветеранов спецоперации.