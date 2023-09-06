Госэкспертиза одобрила строительство ростовского авиационного кластера «Патриот»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В понедельник, 4 сентября, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустила положительное заключение на проект строительства авиационного кластера в Неклиновском районе.
Согласно данным заключения, кластер будет относиться к военно-патриотическому парку «Патриот», сам объект будет расположен на западе села Самбек.
Застройщиком выступит ГАУ РО «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области», техническим заказчиком указали ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», а исполнителем работ «Жилстройпроект».
Ранее под Ростовом планировали построить авиакластер «Родина неба».