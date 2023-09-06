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Госэкспертиза одобрила строительство ростовского авиационного кластера «Патриот»

Госэкспертиза одобрила строительство ростовского авиационного кластера «Патриот»

6 сентября 2023, 07:49
Фото: PpPachy/cc by 3.0/wikimedia.org
Госэкспертиза одобрила строительство ростовского авиационного кластера «Патриот»
В Неклиновском районе Ростовской области построят авиационный кластер военно-патриотического парка «Патриот», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 4 сентября, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустила положительное заключение на проект строительства авиационного кластера в Неклиновском районе.

Согласно данным заключения, кластер будет относиться к военно-патриотическому парку «Патриот», сам объект будет расположен на западе села Самбек.

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Застройщиком выступит ГАУ РО «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области», техническим заказчиком указали ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», а исполнителем работ «Жилстройпроект».

Напомним, ранее строительство кластера планировали закончить в 2023 году, только на подготовку проектной документации выделили 18,7 миллиона рублей.

Ранее под Ростовом планировали построить авиакластер «Родина неба».

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