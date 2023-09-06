Художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Портал «РБК Ростов» опубликовал анонс к интервью с художниками Couple of Creators Юлией Кузменко и Иваном Осетровым, которые заявили, что в Ростове стрит-арт получает все больше признания со стороны жителей и даже застройщиков.
По словам художников, в городе появляется все больше возможностей легально размещать свои рисунки на улицах Ростова, не беспокоясь обвинений в хулиганстве или ущербе чужому имуществу.
«Интерес жителей повышается с каждым годом. Стрит-арт уже не пугает их», — цитирует издание Юлию Кузменко и Ивана Осетрова. По мнению художников, если бы местные власти раньше начали организовывать фестивали уличного искусства, уже сейчас Ростов-на-Дону мог стать столицей стрит-арта.
Ранее в Ростове появился новый мурал с портретом атамана Платова.