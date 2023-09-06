rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России

Художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России

6 сентября 2023, 09:59
Фото: pxhere.com
Художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России
Ростов-на-Дону может стать столицей стрит-арта в России из-за роста интереса к уличному искусству, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» опубликовал анонс к интервью с художниками Couple of Creators Юлией Кузменко и Иваном Осетровым, которые заявили, что в Ростове стрит-арт получает все больше признания со стороны жителей и даже застройщиков.

«Ничего страшного»: в Ростове центральные улицы города украсили более 40 стрит-артов
Узнать подробнее

По словам художников, в городе появляется все больше возможностей легально размещать свои рисунки на улицах Ростова, не беспокоясь обвинений в хулиганстве или ущербе чужому имуществу.

«Интерес жителей повышается с каждым годом. Стрит-арт уже не пугает их», — цитирует издание Юлию Кузменко и Ивана Осетрова. По мнению художников, если бы местные власти раньше начали организовывать фестивали уличного искусства, уже сейчас Ростов-на-Дону мог стать столицей стрит-арта.

Ранее в Ростове появился новый мурал с портретом атамана Платова.

Читайте также:
Частную галерею стрит-арта запустят в Ростове на БуденновскомНа трассе «Таврида» стартовал масштабный стрит-арт-проектCrew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта
#Общество#Культура#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Искусство#Последние новости Ростова на сегодня#Художник#Уличная культура
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24