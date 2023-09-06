Из-за велосипедистов трассу «Ростов — Азов» за осень перекроют три раза

В ведомстве напомнили, что осенью запланировано сразу три мероприятия по велоспорту, для проведения которых потребуется перекрыть шоссе. Минтранс собирается ввести ограничения и временно прекратить движение по трассе «Ростов-на-Дону — Азов» от магистрали М-4 «Дон» по новому направлению.