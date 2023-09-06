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Из-за велосипедистов трассу «Ростов — Азов» за осень перекроют три раза

Из-за велосипедистов трассу «Ростов — Азов» за осень перекроют три раза

6 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Из-за велосипедистов трассу «Ростов — Азов» за осень перекроют три раза
В Ростовской области за сентябрь и октябрь трижды перекроют трассу между Ростовом и Азовом из-за проведения спортивных мероприятий, об этом сообщили в донском Минтранспорта.

В ведомстве напомнили, что осенью запланировано сразу три мероприятия по велоспорту, для проведения которых потребуется перекрыть шоссе. Минтранс собирается ввести ограничения и временно прекратить движение по трассе «Ростов-на-Дону — Азов» от магистрали М-4 «Дон» по новому направлению.

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Ограничения будут действовать с 09.30 до 16.00 мск 8, 10 сентября и 14 октября. Объезд предлагают осуществлять по трассе Р-268 «Ростов-на-Дону — Азов» в старом направлении на участке от нулевого по 13-й километр.

Ранее стало известно, какие улицы Ростова перекроют в День города.

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