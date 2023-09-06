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Кандидаты в депутаты Заксобрания в Ростовской области скрыли свои доходы

Кандидаты в депутаты Заксобрания в Ростовской области скрыли свои доходы

6 сентября 2023, 05:39
Фото: 1MI
Кандидатов в депутаты Заксобрания Ростовской области уличили в сокрытии своего имущества и доходов, говорится на портале правовой информации региона.

Речь идет о документе, в котором прописана недостоверная информация, предоставленная кандидатами. Всего он насчитывает 33 страницы.

Некоторые кандидаты не указали часть своих доходов при подаче документов, другие скрыли автомобили. Также удалось найти счета в банках, которые не были отражены.

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Были случаи, когда кандидаты в депутаты указывали то, что им не принадлежит на самом деле. Это касалось недвижимости и транспорта. А некоторые не стали указывать сразу несколько принадлежащих им автомобилей.

Всего в списках оказалось большое количество фамилий и нарушений.

Ранее чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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