Кандидаты в депутаты Заксобрания в Ростовской области скрыли свои доходы

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Речь идет о документе, в котором прописана недостоверная информация, предоставленная кандидатами. Всего он насчитывает 33 страницы.
Некоторые кандидаты не указали часть своих доходов при подаче документов, другие скрыли автомобили. Также удалось найти счета в банках, которые не были отражены.
Были случаи, когда кандидаты в депутаты указывали то, что им не принадлежит на самом деле. Это касалось недвижимости и транспорта. А некоторые не стали указывать сразу несколько принадлежащих им автомобилей.
Всего в списках оказалось большое количество фамилий и нарушений.
Ранее чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.