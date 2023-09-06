Климатолог Иошпа разъяснил, почему лето в Ростовской области выдалось таким дождливым

«Это связано с изменением циркуляции. К нам приходят воздушные массы, обогащенные большим количеством воды. Проходя над Черным морем они усиливаются. За счет того, что повышаются температура воздуха и испаряемость, в эти массы поступает больше влаги. А когда они подходят к суше, начинают отдавать эту влагу», — отмечает Александр Иошпа.