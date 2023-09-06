Климатолог Иошпа разъяснил, почему лето в Ростовской области выдалось таким дождливым

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Климатолог объясняет, что траектория движения воздушных масс постепенно изменяется. По его словам, подобное было два года назад, когда в Ростовской области тоже выпало большое количество осадков с превышением нормы.
«Это связано с изменением циркуляции. К нам приходят воздушные массы, обогащенные большим количеством воды. Проходя над Черным морем они усиливаются. За счет того, что повышаются температура воздуха и испаряемость, в эти массы поступает больше влаги. А когда они подходят к суше, начинают отдавать эту влагу», — отмечает Александр Иошпа.
Поэтому, как разъясняет собеседник, дожди усиливаются. Развивается так называемая кучево-дождевая (конвективная) облачность.
«Это процесс, с которым связаны ливни, грозы и град», — подчеркивает климатолог.
По словам эксперта, за первые два месяца лета 2023 года осадки в Ростовской области превысили норму. Что касается августа, то тут, по мнению климатолога, вопрос спорный.
Ранее RostovGazeta сообщала, чем опасно глобальное потепление, и стоит ли его опасаться в Ростовской области.