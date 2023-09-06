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Published Сегодня, 13:59

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Климатолог Иошпа разъяснил, почему ливни накрыли Ростовскую область летом 2023

Климатолог Иошпа разъяснил, почему лето в Ростовской области выдалось таким дождливым

6 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа разъяснил, почему ливни накрыли Ростовскую область летом 2023
Сильные ливни в Ростовской области летом 2023 года обусловлены циклонами, которые выходили со Средиземноморья. Дополненные в Черном море влагой, они принесли обильные осадки, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Климатолог объясняет, что траектория движения воздушных масс постепенно изменяется. По его словам, подобное было два года назад, когда в Ростовской области тоже выпало большое количество осадков с превышением нормы.

«Это связано с изменением циркуляции. К нам приходят воздушные массы, обогащенные большим количеством воды. Проходя над Черным морем они усиливаются. За счет того, что повышаются температура воздуха и испаряемость, в эти массы поступает больше влаги. А когда они подходят к суше, начинают отдавать эту влагу», — отмечает Александр Иошпа.

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Поэтому, как разъясняет собеседник, дожди усиливаются. Развивается так называемая кучево-дождевая (конвективная) облачность.

«Это процесс, с которым связаны ливни, грозы и град», — подчеркивает климатолог.

По словам эксперта, за первые два месяца лета 2023 года осадки в Ростовской области превысили норму. Что касается августа, то тут, по мнению климатолога, вопрос спорный.

Ранее RostovGazeta сообщала, чем опасно глобальное потепление, и стоит ли его опасаться в Ростовской области.

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