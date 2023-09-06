rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове

Климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове

6 сентября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове
Тема глобального потепления так или иначе периодически обсуждается в СМИ. Климатолог ЮФУ Александр Иошпа рассказал RostovGazeta о климатических особенностях лета 2023 года в Ростовской области.

Зарубежные эксперты по климату считают лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений. Они подчеркивают необходимость активизации усилий по борьбе с глобальным потеплением.

Однако лето 2023 года в Ростовской области климатолог Александр Иошпа не считает особенно жарким. Спикер подчеркивает, что в июне и июле среднемесячная температура воздуха в регионе оказалась ниже нормы. И только в августе была незначительно выше нормы.

Эксперт предсказал жару и засуху в Ростовской области из-за глобального потепления
Узнать подробнее

Собеседник рассказывает, что минувшим летом в регионе снизилось количество обложных дождей и увеличилось число ливневых.

«Обложные дожди мы наблюдали в сентябре. Например, вчера. Это продолжительный, монотонный дождь», — отмечает Александр Иошпа.

По словам собеседника, ливень отличается от дождя тем, что имеет более высокую интенсивность. При ливне выпадает больше воды. Но по времени, как правило, ливень быстро заканчивается.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее.

Климатолог Иошпа объяснил, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт Кузнецов заявил об ускоренном глобальном потеплении в Ростовской области«Все вирусы вылезут»: ростовский климатолог назвал опасность глобального потепленияУченые заявили о глобальном потеплении из-за пандемии коронавируса
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Глобальное потепление#Ростов#Лето 2023#Ливни#Температура воздуха
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24