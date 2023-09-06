Климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове

Однако лето 2023 года в Ростовской области климатолог Александр Иошпа не считает особенно жарким. Спикер подчеркивает, что в июне и июле среднемесячная температура воздуха в регионе оказалась ниже нормы. И только в августе была незначительно выше нормы.