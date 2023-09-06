Климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Зарубежные эксперты по климату считают лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений. Они подчеркивают необходимость активизации усилий по борьбе с глобальным потеплением.
Однако лето 2023 года в Ростовской области климатолог Александр Иошпа не считает особенно жарким. Спикер подчеркивает, что в июне и июле среднемесячная температура воздуха в регионе оказалась ниже нормы. И только в августе была незначительно выше нормы.
Собеседник рассказывает, что минувшим летом в регионе снизилось количество обложных дождей и увеличилось число ливневых.
«Обложные дожди мы наблюдали в сентябре. Например, вчера. Это продолжительный, монотонный дождь», — отмечает Александр Иошпа.
По словам собеседника, ливень отличается от дождя тем, что имеет более высокую интенсивность. При ливне выпадает больше воды. Но по времени, как правило, ливень быстро заканчивается.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее.