Компания из Ростовской области купила 1,5 тыс гектаров пашни за 127 млн рублей

Добавим, что в последнее время рентабельность в этой отрасли снизилась, но интерес инвесторов к агросектору в донском регионе не пропадает. Сельское хозяйство является привлекательным с точки зрения инвестирования средств из-за небольшой долговой нагрузки. Кроме того, государство оказывают поддержку в этой отрасли, а участники рынка успешно адаптируются к реалиям, которые довольно быстро меняются.