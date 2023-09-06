Компания из Ростовской области купила 1,5 тыс гектаров пашни за 127 млн рублей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
При поддержке Сбера организация увеличила посевные площади, где в дальнейшем будет выращивать озимую пшеницу, подсолнечник, лен, горох. Земля обошлась в 127 миллионов рублей, а финансирование было предоставлено на срок до семи лет.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что Ростовская область сохраняет лидерские позиции в стране по объемам производства сельскохозяйственных товаров. Только в этом году урожай ранних зерновых достиг 15,4 миллиона тонн, что является самым большим показателем за всю историю области.
«Сберу очень важна поддержка аграрного сектора при помощи финансовых инструментов, современных разработок, экспертного сопровождения. Эти и другие меры позволяют области сохранять лидирующие позиции в сельхозсекторе России», — уточнил Руслан Салимов.
Добавим, что в последнее время рентабельность в этой отрасли снизилась, но интерес инвесторов к агросектору в донском регионе не пропадает. Сельское хозяйство является привлекательным с точки зрения инвестирования средств из-за небольшой долговой нагрузки. Кроме того, государство оказывают поддержку в этой отрасли, а участники рынка успешно адаптируются к реалиям, которые довольно быстро меняются.
Генеральный директор ООО «Мелиховское-Агро имени В. Г. Грицай» Алла Протасова сообщила, что предприятие развивается в течение 20 лет. За этот период пришлось решать много задач, в том числе за счет мер поддержки со стороны государства и банковского сектора.
«В 2023 году при участии Сбера мы увеличили свои посевные площади, что, безусловно, должно положительно отразиться на объеме валового сбора следующего урожая», — отметила Алла Протасова.
Само предприятие работает с 2004 года, оно занимается выращивание зерновых культур.