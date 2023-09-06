Корпорация МСП: Правительство РФ поддержит малый и средний бизнес

К 2030 году планируется нарастить долю средних предприятий вдвое, а также до 28% увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России (то есть на 3 п. п.). Кроме этого, размер доходов на одного работника в секторе должен вырасти почти на 25%. Как рассказал вице-премьер Андрей Белоусов в рамках стратегической сессии, главная задача следующего этапа работы связана с наращиванием «продолжительности жизни» бизнесменов, а также привязка всех мер господдержки к увеличению дохода в расчете на одного сотрудника малого или среднего предприятия. Особое внимание будет уделено экспорту продукции МСП, который обладает колоссальным потенциалом. Необходимо прикладывать максимум усилий для выхода малого и среднего бизнеса на внешние рынки, сказал Белоусов.