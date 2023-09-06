Корпорация МСП: Правительство РФ поддержит малый и средний бизнес

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Разработка новой стратегии осуществлялась совместно Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) и Министерством экономического развития, пишет издание kommersant.ru.
Сейчас в России насчитывается порядка шести миллионов субъектов МСП, их количество остается стабильным. Данных показателей удалось достичь за счет таких мер поддержки, как новые налоговые решения, сокращение проверок, создание устойчивого спроса на продукцию малых и средних предприятий, а также повышение доступности кредитов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что господдержка МСП оказалась достаточно эффективной. Несмотря на санкции и введенные в связи с пандемией ограничения, количество субъектов МСП и самозанятых, а также их доходы все же удалось нарастить.
В Минэкономразвития сообщили, что уже спустя год получатели государственной поддержки показывают больший рост показателей. Так, показатели по доходу увеличились в два раза, по занятости — в восемь раз. Глава ведомства отметил, что воспользовавшиеся господдержкой предприятия показывают более быстрый рост и платят больше налогов по сравнению с теми, кто такой поддержки не получил.
По словам Максима Решетникова, формирование нового комплекса мер на 2025–2030 годы может привести к качественному изменению сектора. В первую очередь речь идет об увеличении вклада малых и средних предприятий в ВВП России. Кроме этого, должны увеличиться количество занятых и их доходы. Меры поддержки направлены и на стимулирование развития МСП приоритетных отраслей — туристической, ИТ, обрабатывающей промышленности, а также компаний, занимающихся технологическими разработками.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что поддержка государства распространилась на все субъекты страны. Прежде всего ее результаты видны на Кавказе, в Крыму и Севастополе, а также в ДФО. В этих регионах кредитование с господдержкой увеличилось более чем на 25%. Благодаря переходу на «зонтичный» механизм поручительств кредитование стало более доступным для предпринимателей.
К 2030 году планируется нарастить долю средних предприятий вдвое, а также до 28% увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России (то есть на 3 п. п.). Кроме этого, размер доходов на одного работника в секторе должен вырасти почти на 25%. Как рассказал вице-премьер Андрей Белоусов в рамках стратегической сессии, главная задача следующего этапа работы связана с наращиванием «продолжительности жизни» бизнесменов, а также привязка всех мер господдержки к увеличению дохода в расчете на одного сотрудника малого или среднего предприятия. Особое внимание будет уделено экспорту продукции МСП, который обладает колоссальным потенциалом. Необходимо прикладывать максимум усилий для выхода малого и среднего бизнеса на внешние рынки, сказал Белоусов.
При этом спикер обратил внимание на ключевую роль регионов в структурной перестройке сектора МСП. Для этого Минэкономразвития, КМСП и команды губернаторов займутся стандартизацией региональных мер поддержки.