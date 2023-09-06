Лучших врачей РФ взяли в мобильные бригады на Сахалин по поручению Валерия Лимаренко

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Практика, внедренная по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко, получила распространение в 2023 году. Теперь жители любого села в Сахалинской области могут оперативно попасть к профильному специалисту, причем выезжать для этого в районный центр или Южно-Сахалинск ради посещения поликлиники не нужно. Мобильные бригады врачей ездят по всем муниципалитетам, принимая пациентов. Записаться на осмотр и диагностику островитяне могут на единой линии 1-300 либо через своего лечащего врача, по направлению.
Главный принцип в формировании мобильных бригад — привлечение высококвалифицированных сотрудников. Врачей с большим практическим опытом на Сахалин приглашают из всех регионов России, и сегодня приезжие медики составляют большинство в выездных группах. Глава региона Валерий Лимаренко поручил укомплектовать мобильные бригады специалистами без ущерба повседневной работе учреждений здравоохранения Сахалина и Курил. Министерство здравоохранения с этой задачей справилось на отлично.
На старте проекта, около 3 месяцев назад, на Сахалин переехал ревматолог из северной столицы России Евгений Жолобов. Петербуржец признается: его не пугает ни большой фронт работы, ни постоянные поездки. Мужчина хочет помогать людям, а довольно редкая для Сахалинской области специализация делает его опыт и знания особенно востребованными. Ежедневно к Евгению обращаются до 20-25 пациентов со сложными заболеваниями суставов.
«Ревматолог — редкая специальность. Обычно такие специалисты есть только в штате больших больниц, поэтому выездная практика так важна для пациентов. Мы осматриваем, консультируем, диагностируем патологии и назначаем соответствующее лечение. Чаще всего приходят пациенты с суставным синдромом неясного генеза. Терапевт или хирург не может установить диагноз и требуется специфическая диагностика состояния. Обращаются с такими проблемами преимущественно пожилые люди, но и среди молодежи можно встретить развивающиеся заболевания, которые важно вовремя обнаружить и приступить к лечению», — пояснил врач-ревматолог Евгений Жолобов.
Обратная связь, которую специалисты минздрава Сахалинской области получают от пациентов, говорит о том, что мобильные бригады востребованы у населения, а люди довольны качеством осмотра и лечения. Многим островитянам именно таким образом удалось получить своевременное и нужное лечение. Так, житель Макаровского района Максим Сацык раньше вынужден был ездить в Южно-Сахалинск для того, чтобы попасть на прием к ревматологу, а теперь может пройти обследование в родном селе.
«Мне необходимо регулярно посещать ревматолога. Раньше приходилось ездить из Макарова в Южно-Сахалинск. Дорога не очень долгая, уже привык, но попасть к врачу после запуска проекта стало намного проще. Ожидание в коридоре не больше 10 минут, врач уделяет много внимания каждому пациенту, чтобы рассказать о имеющейся проблеме и способах ее предотвращения. Работает действительно профессионал, мне его рекомендации очень помогли», — рассказал пациент Макаровской ЦРБ Максим Сацык.
Помимо ревматолога, визит жителям Макаровского городского округа нанес и гастроэнтеролог. Но в мобильные бригады включают врачей разных профилей, в том числе онкологов, ЛОР-специалистов, эндокринологов, дерматовенерологов, кардиологов. Расписание выездных групп формируют каждую неделю, в соответствии с актуальной записью пациентов в каждом районе. А если в том или ином муниципалитете пациентов очень много, врачи планируют поездку на два дня — так удается принять всех, кому нужна консультация.
Сегодня в Сахалинской области выражена положительная разница между врачами, которые трудоустроились в местные учреждения здравоохранения, и теми, кто покинул острова. В начале 2023 года в больницах и поликлиниках числилось 2 612 специалистов, а к началу сентября — уже 2 638. До конца текущего года региональный минздрав планирует взять на работу еще более 50 медиков — пополнение кадрового состава обеспечивают за счет запуска проекта по привлечению востребованных специалистов. Приоритетно его разработали для того, чтобы удовлетворить запросы медицинской отрасли.