Лучших врачей РФ взяли в мобильные бригады на Сахалин по поручению Валерия Лимаренко

Сегодня в Сахалинской области выражена положительная разница между врачами, которые трудоустроились в местные учреждения здравоохранения, и теми, кто покинул острова. В начале 2023 года в больницах и поликлиниках числилось 2 612 специалистов, а к началу сентября — уже 2 638. До конца текущего года региональный минздрав планирует взять на работу еще более 50 медиков — пополнение кадрового состава обеспечивают за счет запуска проекта по привлечению востребованных специалистов. Приоритетно его разработали для того, чтобы удовлетворить запросы медицинской отрасли.