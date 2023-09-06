rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Ростов прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца

Мощи великомученика Георгия Победоносца доставили в Ростов-на-Дону

6 сентября 2023, 17:45
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростов прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца
В Ростов прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца, сообщили в правительстве региона.

В Ростов доставлен ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Сотни верующих пришли, чтобы прикоснуться к святыне в главном храме города.

Мощи прибыли в Ростов из Москвы, они побывают почти во всех городах России. Всероссийский молебен о Победе и поклонение мощам организовал Патриарх Кирилл.

В Таганроге запустили новый паломнический маршрут
Узнать подробнее

Георгий Победоносец — покровитель русского воинства и Вооруженных сил Российской Федерации. «Верующие молятся ему о здоровье сыновей и отцов, о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, о победе, единстве и мире», — говорят власти Ростовской области.

Поклониться мощам в Ростове можно будет в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря 7 сентября.

Ранее ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня.

Читайте также:
Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в НовочеркасскеМитрополит Меркурий рассказал, как отговаривал ростовчан ходить в храм
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#РПЦ в Ростовской области
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24