Мощи великомученика Георгия Победоносца доставили в Ростов-на-Дону

Георгий Победоносец — покровитель русского воинства и Вооруженных сил Российской Федерации. «Верующие молятся ему о здоровье сыновей и отцов, о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, о победе, единстве и мире», — говорят власти Ростовской области.