Мощи великомученика Георгия Победоносца доставили в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:47
В Ростов доставлен ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Сотни верующих пришли, чтобы прикоснуться к святыне в главном храме города.
Мощи прибыли в Ростов из Москвы, они побывают почти во всех городах России. Всероссийский молебен о Победе и поклонение мощам организовал Патриарх Кирилл.
Георгий Победоносец — покровитель русского воинства и Вооруженных сил Российской Федерации. «Верующие молятся ему о здоровье сыновей и отцов, о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, о победе, единстве и мире», — говорят власти Ростовской области.
Поклониться мощам в Ростове можно будет в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря 7 сентября.
Ранее ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня.