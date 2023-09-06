На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль

Сотрудники экстренных служб объявили, что в среду, 6 сентября, около 12.25 мск им поступил сигнал о ДТП в Аксайском районе. На 1061-м километре трассы М-4 «Дон» на въезде в Аксай загорелся легковой автомобиль, марку которого уточнять не стали.