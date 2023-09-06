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На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль

На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль

6 сентября 2023, 11:31
Фото: фото для иллюстрации / 33.mchs.gov.ru
На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль
Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» вспыхнул легковой автомобиль, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сотрудники экстренных служб объявили, что в среду, 6 сентября, около 12.25 мск им поступил сигнал о ДТП в Аксайском районе. На 1061-м километре трассы М-4 «Дон» на въезде в Аксай загорелся легковой автомобиль, марку которого уточнять не стали.

По предварительной информации, в результате инцидента не зафиксировали погибших или пострадавших, однако причина возгорания, как и подробности инцидента остаются неизвестными. Обстоятельства пожара уточняются.

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Ранее в Ростове загорелся легковой автомобиль, очевидцы смогли запечатлеть, как горящая иномарка двигалась по улицам города без водителя, пока не остановилась рядом с Пригородным вокзалом. Транспортное средство полностью выгорело.

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