На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:33
Сотрудники экстренных служб объявили, что в среду, 6 сентября, около 12.25 мск им поступил сигнал о ДТП в Аксайском районе. На 1061-м километре трассы М-4 «Дон» на въезде в Аксай загорелся легковой автомобиль, марку которого уточнять не стали.
По предварительной информации, в результате инцидента не зафиксировали погибших или пострадавших, однако причина возгорания, как и подробности инцидента остаются неизвестными. Обстоятельства пожара уточняются.
Ранее в Ростове загорелся легковой автомобиль, очевидцы смогли запечатлеть, как горящая иномарка двигалась по улицам города без водителя, пока не остановилась рядом с Пригородным вокзалом. Транспортное средство полностью выгорело.