Найденного на дне реки Сухой дончанина погрузили в багажник УАЗ уже мертвым

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Напомним, вечером 5 сентября стало известно, что в Цимлянском районе Ростовской области в реке Сухой обнаружили затопленный внедорожник, в багажнике которого находилось тело пропавшего инспектора заказника.
По предварительной информации, первой пропажу мужчины заметила его супруга, проживающая в Волгодонске. Женщина узнала, что ее муж не вышел на работу и отправилась в недавно купленный мужчиной дом в станице Лозновской, где ее встретил только нетипичный беспорядок и работающий телевизор.
Спустя несколько часов в реке Быстрой нашли УАЗ «Патриот», внутри которого находилось тело пропавшего инспектора. Портал «Блокнот. Волгодонск» рассказал, что, по предварительной информации, в багажник машины погрузили уже безжизненное тело Кондрашова, после этого автомобиль спустили в воду, чтобы скрыть следы убийства.
Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства преступления.
Информация об инциденте пока не получила подтверждения, она уточняется в правоохранительных органах.