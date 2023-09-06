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Найденного на дне реки Сухой дончанина погрузили в багажник УАЗ уже мертвым

Найденного на дне реки Сухой дончанина погрузили в багажник УАЗ уже мертвым

6 сентября 2023, 06:45
Фото: фото для иллюстрации / 45.mchs.gov.ru
Найденного на дне реки Сухой дончанина погрузили в багажник УАЗ уже мертвым
В Ростовской области инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашова могли погрузить в багажник УАЗа и утопить уже после гибели мужчины, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, вечером 5 сентября стало известно, что в Цимлянском районе Ростовской области в реке Сухой обнаружили затопленный внедорожник, в багажнике которого находилось тело пропавшего инспектора заказника.

По предварительной информации, первой пропажу мужчины заметила его супруга, проживающая в Волгодонске. Женщина узнала, что ее муж не вышел на работу и отправилась в недавно купленный мужчиной дом в станице Лозновской, где ее встретил только нетипичный беспорядок и работающий телевизор.

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Спустя несколько часов в реке Быстрой нашли УАЗ «Патриот», внутри которого находилось тело пропавшего инспектора. Портал «Блокнот. Волгодонск» рассказал, что, по предварительной информации, в багажник машины погрузили уже безжизненное тело Кондрашова, после этого автомобиль спустили в воду, чтобы скрыть следы убийства.

Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства преступления.

Информация об инциденте пока не получила подтверждения, она уточняется в правоохранительных органах.

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