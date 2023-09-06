rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Новые места с платной парковкой появятся в центре Ростова

Новые места с платной парковкой появятся в центре Ростова

6 сентября 2023, 15:27
Фото: 1MI
Новые места с платной парковкой появятся в центре Ростова
В центре Ростова появятся дополнительные места платной парковки, сообщили в администрации города.

Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова. Так, с 18 сентября заплатить придется за парковку у дома на Богатяновском спуске, 33. Там будет четыре парковочных места, одно из них бесплатное для граждан с ограничениями по здоровью.

С 25 сентября платная парковка также вводится в переулке Крепостном на участке от Большой Садовой до Социалистической в створе зданий № 63, 65, 67. Там парковочных мест будет сразу 14. Одно из них предназначается для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ростовчане начали массово продавать автомобили из-за роста цен на их обслуживание
Узнать подробнее

Ростовчан, зарегистрированных в домах рядом с платной парковкой, просят обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» для оформления резидентного разрешения.

Ранее сообщалось, что платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове.

Читайте также:
Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в РостовеВ центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковкуРостов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 году
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Платная парковка#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24