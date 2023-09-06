Новые места с платной парковкой появятся в центре Ростова

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова. Так, с 18 сентября заплатить придется за парковку у дома на Богатяновском спуске, 33. Там будет четыре парковочных места, одно из них бесплатное для граждан с ограничениями по здоровью.
С 25 сентября платная парковка также вводится в переулке Крепостном на участке от Большой Садовой до Социалистической в створе зданий № 63, 65, 67. Там парковочных мест будет сразу 14. Одно из них предназначается для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ростовчан, зарегистрированных в домах рядом с платной парковкой, просят обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» для оформления резидентного разрешения.
Ранее сообщалось, что платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове.