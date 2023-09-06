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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Общественница рассказала, нужен ли Краснодару метрополитен

Общественница Репещук рассказала, нужен ли Краснодару метрополитен

6 сентября 2023, 15:41
Фото: 1MI
Общественница рассказала, нужен ли Краснодару метрополитен
Где, как не в Краснодаре, нужен скоростной общественный транспорт, который передвигался бы без пробок? Но целесообразно ли приступать к такому масштабному строительству в не самом большом городе? На этот вопрос ответила руководительница «Транспортной инициативы» Марина Репещук.

Жители Краснодара часто думают о том, как бы сложилась их жизнь, будь в городе метро. На работу не нужно добираться с пробками, долгого ожидания трамвая на остановке тоже можно избежать.

По словам эксперта, ни в одном городе страны метро не было бы лишним, так как оно решило многие проблемы. Однако не стоит забывать и о других городских сферах, которые стоит совершенствовать, ведь строительство метро, возможно, не окупится.

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«Метро в любом городе решает проблемы пассажиров. Но в Краснодаре оно себя не окупит, а стоимость проезда будет очень высокой. Альтернативой метро в Краснодаре могли бы быть метротрамвай и метробус. Опыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метро», — прокомментировала Марина Репещук.

Опыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метроОпыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метро
Опыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метро
Фото: 1MI

Местные власти не раз поднимали вопрос о реализации наземного метро, для этого следует построить более 80 километров железнодорожных путей, а передвигаться по ним будут скоростные электрички. Об этом проекте говорят ещё с 2014 года, когда он воплотится в жизнь — пока неизвестно.

Ранее RostovGazeta писала о том, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре.

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