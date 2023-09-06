Общественница Репещук рассказала, нужен ли Краснодару метрополитен

«Метро в любом городе решает проблемы пассажиров. Но в Краснодаре оно себя не окупит, а стоимость проезда будет очень высокой. Альтернативой метро в Краснодаре могли бы быть метротрамвай и метробус. Опыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метро», — прокомментировала Марина Репещук.