Общественница Репещук рассказала, нужен ли Краснодару метрополитен

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Жители Краснодара часто думают о том, как бы сложилась их жизнь, будь в городе метро. На работу не нужно добираться с пробками, долгого ожидания трамвая на остановке тоже можно избежать.
По словам эксперта, ни в одном городе страны метро не было бы лишним, так как оно решило многие проблемы. Однако не стоит забывать и о других городских сферах, которые стоит совершенствовать, ведь строительство метро, возможно, не окупится.
«Метро в любом городе решает проблемы пассажиров. Но в Краснодаре оно себя не окупит, а стоимость проезда будет очень высокой. Альтернативой метро в Краснодаре могли бы быть метротрамвай и метробус. Опыт показывает, что тот же автобус, который движется не по выделенной, а по физически обособленной полосе, имеет достаточно высокую скорость и в то же время менее финансово затратен, чем метро», — прокомментировала Марина Репещук.
Местные власти не раз поднимали вопрос о реализации наземного метро, для этого следует построить более 80 километров железнодорожных путей, а передвигаться по ним будут скоростные электрички. Об этом проекте говорят ещё с 2014 года, когда он воплотится в жизнь — пока неизвестно.
Ранее RostovGazeta писала о том, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре.