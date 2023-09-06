Обвиняемого в гибели шестерых человек арестовали в Ростовской области до 3 ноября

Утром 4 сентября на автодороге, связывающей Таганрог и Покровское, произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-2110» потерял контроль над своим автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приора». В результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.