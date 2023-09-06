Обвиняемого в гибели шестерых человек арестовали в Ростовской области до 3 ноября

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Утром 4 сентября на автодороге, связывающей Таганрог и Покровское, произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-2110» потерял контроль над своим автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приора». В результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Постановлением Неклиновского районного суда Ростовской области Прасолову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 03 ноября 2023 года», — говорится в публикации.
Подобности этой аварии читайте в материале по ссылке.