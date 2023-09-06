rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Обвиняемого в гибели шестерых человек арестовали в Ростовской области до 3 ноября

Обвиняемого в гибели шестерых человек арестовали в Ростовской области до 3 ноября

6 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Обвиняемого в гибели шестерых человек арестовали в Ростовской области до 3 ноября
В Ростовской области арестовали Виктора Прасолова по делу об аварии с шестью погибшими, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Утром 4 сентября на автодороге, связывающей Таганрог и Покровское, произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-2110» потерял контроль над своим автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приора». В результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»
Узнать подробнее

«Постановлением Неклиновского районного суда Ростовской области Прасолову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 03 ноября 2023 года», — говорится в публикации.

Подобности этой аварии читайте в материале по ссылке.

Читайте также:
Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»Пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТППоявились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
#Происшествия#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24