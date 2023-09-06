Очевидцы сообщают о летательном объекте в небе над Западным в Ростове 6 сентября

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Жители Ростова сообщают о подозрительном летательном аппарате в небе над Западным микрорайоном. Беспилотник, по предварительным данным, летает в районе пересечения Машиностроительного переулка и улицы 2-й Краснодарской.
В МВД и правительстве Ростовской области инцидент пока никак не комментируют. Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на свои источники пишет, что полиция уже начала проверку информации о БПЛА.
Официального подтверждения инцидента пока нет. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta подробно разобрала, как Ростовскую область защищают от беспилотников.