rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Очевидцы сообщают о беспилотнике в небе над Западным в Ростове 6 сентября

Очевидцы сообщают о летательном объекте в небе над Западным в Ростове 6 сентября

6 сентября 2023, 13:11
Фото: A.Savin/Free Art License 1.3/wikimedia.org
Очевидцы сообщают о беспилотнике в небе над Западным в Ростове 6 сентября
Беспилотник, предположительно, замечен в районе переулка Машиностроительного в Ростове, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

Жители Ростова сообщают о подозрительном летательном аппарате в небе над Западным микрорайоном. Беспилотник, по предварительным данным, летает в районе пересечения Машиностроительного переулка и улицы 2-й Краснодарской.

Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Узнать подробнее

В МВД и правительстве Ростовской области инцидент пока никак не комментируют. Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на свои источники пишет, что полиция уже начала проверку информации о БПЛА.

Официального подтверждения инцидента пока нет. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta подробно разобрала, как Ростовскую область защищают от беспилотников.

Читайте также:
В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 годаРостовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА УкраиныВ Ростовской области могут ввести запрет на публикации фото и видео атак БПЛА Украины
#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Полиция#Происшествие#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#БПЛА в Ростовской области
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24