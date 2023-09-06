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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

До 50% квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными

Почти половина квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными

6 сентября 2023, 15:36
Фото: 1MI
До 50% квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными
До 50% квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными, заявил эксперт Алексей Олейников.

Директор местного агентства недвижимости Алексей Олейников заявил, что, по данным на август, в Ростовской области непроданными являются 1,95 миллиона квадратных метров жилья. Речь идет о проектах, разрешение на строительство которых уже получено со сдачей до 2028 года включительно.

По оценкам эксперта, сейчас в Ростове распродано лишь 29% жилья в новостройках. Еще 48% квартир не куплены. Также есть 22% нераспроданного жилья, которое еще не вывели на рынок.

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«Всего, в штуках, сегодня строится 56 854 квартиры, из них порядка 40 тысяч квартир ещё не продано. При этом напоминаю, это квартиры, которые будут вводиться в эксплуатацию вплоть до 2028 года. Сейчас на дворе 2023 год», — приводит слова Олейникова Donnews.

До спецоперации в Ростове покупали порядка 22 тысяч квартир в год. В прошлом году показатель снизился до 15 тысяч квартир.

Олейников при этом делает оптимистичные прогнозы. Он считает, что в 2023 году продажи квартир будут выше. За год распродать на рынке должны примерно 18 тысяч квартир.

Ранее сообщалось, что гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области.

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