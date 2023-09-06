Почти половина квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными

«Всего, в штуках, сегодня строится 56 854 квартиры, из них порядка 40 тысяч квартир ещё не продано. При этом напоминаю, это квартиры, которые будут вводиться в эксплуатацию вплоть до 2028 года. Сейчас на дворе 2023 год», — приводит слова Олейникова Donnews.