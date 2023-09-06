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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на Дону

Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на Дону

6 сентября 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Ростовской области в багажнике автомобиля обнаружили тело старшего инспектора заказника «Цимлянский», сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что сотрудник не появился на работе, из-за чего его родственники начали розыск. Но мужчина не выходил на связь.

Говорится, что прибывшие к нему домой полицейские заметили разбросанные вещи и включенный телевизор. Однако владельца в помещениях не оказалось.

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«Начали прочесывать местность — на дне реки Сухой нашли утопленный „УАЗ“. Автомобиль подняли, а в багажнике оказалось тело», — уточнил канал.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу.

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