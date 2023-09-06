Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на Дону

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Канал пишет, что сотрудник не появился на работе, из-за чего его родственники начали розыск. Но мужчина не выходил на связь.
Говорится, что прибывшие к нему домой полицейские заметили разбросанные вещи и включенный телевизор. Однако владельца в помещениях не оказалось.
«Начали прочесывать местность — на дне реки Сухой нашли утопленный „УАЗ“. Автомобиль подняли, а в багажнике оказалось тело», — уточнил канал.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу.