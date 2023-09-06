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Подробности задержания мужчины за шпионаж в пользу ВСУ назвали в Ростовской области

Подробности задержания мужчины за шпионаж в пользу ВСУ назвали в Ростовской области

6 сентября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Подробности задержания мужчины за шпионаж в пользу ВСУ назвали в Ростовской области
В Ростовской области задержали 23-летнего парня, который собирал сведения для Украины, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемый списался в мессенджере с неизвестным, у которого был украинский абонентский номер. Последний заявлял, что является представителем военных формирований Украины.

Фигурант знал, что за сбор информации в пользу ВСУ положена уголовная ответственность, но это его не остановило. Он выяснил информацию об одном из военных объектов на Кубани и рассказал новому знакомому.

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«Переданные данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов. В результате подозреваемого задержали и завели уголовное дело по статье о госизмене», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание составляет 20 лет заключения.

Ранее в Ростове суд приговорил жителя ДНР к 5,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.

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