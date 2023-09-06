Поезду «Ростов — Москва» вернули историческое название «Тихий Дон»

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Спустя 14 лет историческое название «Тихий Дон» вернули фирменному поезду «Ростов — Москва». Власти региона заявили, что возвращение прежнего названия — дань уважения памяти писателя Михаила Шолохова.
Обновился и сам поезд. Теперь в нем созданы более комфортные условия для размещения пассажиров. Путешественники смогут ознакомиться в вагонах с историей донского края и попробовать местное меню в вагоне-ресторане.
Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП.