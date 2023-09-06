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Updated Сегодня, 16:48

Фирменному поезду "Ростов - Москва" вернули название "Тихий Дон"

Поезду «Ростов — Москва» вернули историческое название «Тихий Дон»

6 сентября 2023, 16:46
Фото: Правительство Ростовской области
Фирменному поезду "Ростов - Москва" вернули название "Тихий Дон"
Фирменному поезду «Ростов — Москва» вернули название «Тихий Дон», сообщили в правительстве региона.

Спустя 14 лет историческое название «Тихий Дон» вернули фирменному поезду «Ростов — Москва». Власти региона заявили, что возвращение прежнего названия — дань уважения памяти писателя Михаила Шолохова.

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Обновился и сам поезд. Теперь в нем созданы более комфортные условия для размещения пассажиров. Путешественники смогут ознакомиться в вагонах с историей донского края и попробовать местное меню в вагоне-ресторане.

Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП.

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