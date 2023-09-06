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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы

Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы

6 сентября 2023, 07:28
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc bu sa 2.0/flickr.com
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Украина для вербовки чаще всего использует финансы. Людей попросту покупают, сообщил RostovGazeta бывший ростовский следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев.

Напомним, что жителя Ростова будут судить за госизмену. Ростовчанин собрал и передал Украине данные о военном объекте Краснодарского края, чтобы дать ВСУ возможность нанести удар. Дончанину грозит до двадцати лет колонии.

Бывший следователь, поймавший Чикатило, отмечает, что чаще всего для вербовки используют финансы.

Ростовчанину грозит до 20 лет тюрьмы за передачу Украине данных о военном объекте
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«Посмотрите, сколько сейчас подобных случаев. Продают и честь, и совесть. Ценности у людей поменялись. Сейчас все гонятся за деньгами, а каким образом они будут заработаны, люди не думают», — говорит Амурхан Яндвиев.

По словам эксперта, осознание человеком предательства, которое хуже всего на свете, приходит потом.

«После того, как человек будет изобличен, он будет горько жалеть о содеянном», — уверен следователь.

Также спикер не исключает, что вербовать ростовчан могут и через оставшихся на Украине родственников.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько Украина платила ростовчанам за диверсии с символикой Z и V.

Стало известно, сколько Украина платит ростовчанам за диверсии с символикой Z и V
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