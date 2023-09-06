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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Огромная пробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиля

Пробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиля

6 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Огромная пробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиля
В Ростовской области пробка образовалась на Аксайском мосту из-за горящего автомобиля, сообщают «Яндекс. Карты».

Легковой автомобиль загорелся сегодня рядом с Аксайским мостом. Тушить машину оперативно прибыли экстренные службы.

На М-4 «Дон» на въезде в Аксай 6 сентября загорелся автомобиль
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Фото: Яндекс.Карты

Однако устранение последствий ДТП спровоцировало пробку на Аксайском мосту. Движение затруднено на всем протяжении моста. Сейчас длина затора составляет четыре километра.

Водителей просят заранее продумать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.

Напомним, в результате инцидента с загоревшейся машиной на Аксайском мосту никто не пострадал. О причинах происшествия не сообщается.

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