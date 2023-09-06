Пробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиля

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Легковой автомобиль загорелся сегодня рядом с Аксайским мостом. Тушить машину оперативно прибыли экстренные службы.
Однако устранение последствий ДТП спровоцировало пробку на Аксайском мосту. Движение затруднено на всем протяжении моста. Сейчас длина затора составляет четыре километра.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.
Напомним, в результате инцидента с загоревшейся машиной на Аксайском мосту никто не пострадал. О причинах происшествия не сообщается.