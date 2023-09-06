«Прутся в купальниках»: жители курортов Кубани признались, за что не любят туристов

Местные жители выражают свое беспокойство по этому поводу, утверждая, что не всегда отдых идёт на пользу. Одним не нравится, что коммерциализация курортов приводит к увеличению количества туристов и, как следствие, переполнению пляжей, а другие не видят ничего плохого в туристическом потоке и считают это лишь плюсом для развития курортных городов.