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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

«Долой понаехов!»: что думают кубанцы о курортниках на пляжах Краснодарского края

«Прутся в купальниках»: жители курортов Кубани признались, за что не любят туристов

6 сентября 2023, 16:02
Фото: yurij-menkovich/cc by sa 3.0/panoramio
«Долой понаехов!»: что думают кубанцы о курортниках на пляжах Краснодарского края

Жители курортов Краснодарского края признались, за что не любят туристов

Жители Кубани привыкли к спокойному и комфортному проживанию в своём регионе. Однако этот покой мог нарушиться в бархатный сезон. Какие же эмоции испытывают кубанцы по поводу аншлага на пляжах черноморских курортов, рассказали местные жители.

Несмотря на то, что осень уже наступила, жители знойных городов России все ещё стремятся поближе к природе, морю и песку, однако это стало следствием особых обстоятельств. Так, Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск столкнулись с проблемой переполненных пляжей.

Местные жители выражают свое беспокойство по этому поводу, утверждая, что не всегда отдых идёт на пользу. Одним не нравится, что коммерциализация курортов приводит к увеличению количества туристов и, как следствие, переполнению пляжей, а другие не видят ничего плохого в туристическом потоке и считают это лишь плюсом для развития курортных городов.

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«Печально, что еще кишит приезжими и Анапа, и Новороссийск… Дискомфорт чувствуют местные. Это не только мое мнение, это мнение многих местных!», — возмущается Татьяна.

«Печально, что еще кишит понаехами и Анапа и Новороссийск… Дискомфорт чувствуют местные. Это не только мое мнение, это мнение многих местных!», — возмущается Татьяна.«Печально, что еще кишит понаехами и Анапа и Новороссийск… Дискомфорт чувствуют местные. Это не только мое мнение, это мнение многих местных!», — возмущается Татьяна.
«Печально, что еще кишит понаехами и Анапа и Новороссийск… Дискомфорт чувствуют местные. Это не только мое мнение, это мнение многих местных!», — возмущается Татьяна.
Фото: Alexxx Malev/cc by/flickr.com

С этим высказыванием не согласилась Екатерина, так как считает, что, если бы не курортники, городской бюджет был бы намного скуднее имеющегося, а на пляжах отдыхают не только приезжие, но и краснодарцы.

«А что вы ожидаете от курортных городов? Логично, что люди будут в сезон. А сезон в этом году до октября. Сегодня половина Краснодара двинула на море. Какие понаехи? И что бы курорт без них делал?»

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В результате дискуссий кубанцы разделились на два лагеря. Кто-то мечтает о умиротворении, которое возможно только в отсутствие туристов, а кто-то, наоборот, защищает курортников, надеясь на то, что они хорошо отдохнут и не подцепят инфекцию в море.

Эмоции первого лагеря можно подвести под эту цитату: «Я хочу покоя, понижения цен! И Новороссийск промышленный город, но никак не курортный… Но понаехов тьма. Местные вообще в шоке, не дождутся, когда уберутся отдыхайки. Машины свои нагло ставят под забор людям. В купальниках в магазин прутся».

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А вот чувства второго лагеря подкрепим следующим высказыванием: «И правильно сделали, что поехали с детьми на море. Не думаю, что в такую жару детям комфортно сидеть в классах. В Приморье учебный год начинается с середины сентября. Именно по причине жары. Хорошего всем отдыха!».

«В Приморье учебный год начинается с середины сентября. Именно по причине жары. Хорошего всем отдыха!».«В Приморье учебный год начинается с середины сентября. Именно по причине жары. Хорошего всем отдыха!».
«В Приморье учебный год начинается с середины сентября. Именно по причине жары. Хорошего всем отдыха!».
Фото: 1MI

Тем не менее, не каждому коренному жителю легко оторвать от сердца родные кубанские просторы. Кто-то рад, что их города пользуются спросом и приносят положительные эмоции приезжим, а кто-то выражает свое беспокойство и надеется на то, что проблема переполненных пляжей будет решена в ближайшем будущем.

Напомним, что пляжи Сочи были закрыты 4 сентября из-за дождя, пролившегося на курорте. В городе действовало штормовое предупреждение. А на берегах Джубги даже закручивались смерчи, которые принесли с собой большое количество мусора.

Ранее эколог рассказывал, какие инфекции можно подцепить в Чёрном море и чем чревата давка на пляжах черноморских курортов.

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