«Прутся в купальниках»: жители курортов Кубани признались, за что не любят туристов

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Несмотря на то, что осень уже наступила, жители знойных городов России все ещё стремятся поближе к природе, морю и песку, однако это стало следствием особых обстоятельств. Так, Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск столкнулись с проблемой переполненных пляжей.
Местные жители выражают свое беспокойство по этому поводу, утверждая, что не всегда отдых идёт на пользу. Одним не нравится, что коммерциализация курортов приводит к увеличению количества туристов и, как следствие, переполнению пляжей, а другие не видят ничего плохого в туристическом потоке и считают это лишь плюсом для развития курортных городов.
«Печально, что еще кишит приезжими и Анапа, и Новороссийск… Дискомфорт чувствуют местные. Это не только мое мнение, это мнение многих местных!», — возмущается Татьяна.
С этим высказыванием не согласилась Екатерина, так как считает, что, если бы не курортники, городской бюджет был бы намного скуднее имеющегося, а на пляжах отдыхают не только приезжие, но и краснодарцы.
«А что вы ожидаете от курортных городов? Логично, что люди будут в сезон. А сезон в этом году до октября. Сегодня половина Краснодара двинула на море. Какие понаехи? И что бы курорт без них делал?»
В результате дискуссий кубанцы разделились на два лагеря. Кто-то мечтает о умиротворении, которое возможно только в отсутствие туристов, а кто-то, наоборот, защищает курортников, надеясь на то, что они хорошо отдохнут и не подцепят инфекцию в море.
Эмоции первого лагеря можно подвести под эту цитату: «Я хочу покоя, понижения цен! И Новороссийск промышленный город, но никак не курортный… Но понаехов тьма. Местные вообще в шоке, не дождутся, когда уберутся отдыхайки. Машины свои нагло ставят под забор людям. В купальниках в магазин прутся».
А вот чувства второго лагеря подкрепим следующим высказыванием: «И правильно сделали, что поехали с детьми на море. Не думаю, что в такую жару детям комфортно сидеть в классах. В Приморье учебный год начинается с середины сентября. Именно по причине жары. Хорошего всем отдыха!».
Тем не менее, не каждому коренному жителю легко оторвать от сердца родные кубанские просторы. Кто-то рад, что их города пользуются спросом и приносят положительные эмоции приезжим, а кто-то выражает свое беспокойство и надеется на то, что проблема переполненных пляжей будет решена в ближайшем будущем.
Напомним, что пляжи Сочи были закрыты 4 сентября из-за дождя, пролившегося на курорте. В городе действовало штормовое предупреждение. А на берегах Джубги даже закручивались смерчи, которые принесли с собой большое количество мусора.
Ранее эколог рассказывал, какие инфекции можно подцепить в Чёрном море и чем чревата давка на пляжах черноморских курортов.