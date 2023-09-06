Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

В городскую больницу №20 в Ростове попал мужчина с осложнениями после укуса ядовитого паука. Насекомое напало на него во дворе частного дома. Мужчина почувствовал резкую боль, однако не растерялся, осторожно снял паука с кожи, поместил в контейнер и сразу же выехал в больницу.