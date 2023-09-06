Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В городскую больницу №20 в Ростове попал мужчина с осложнениями после укуса ядовитого паука. Насекомое напало на него во дворе частного дома. Мужчина почувствовал резкую боль, однако не растерялся, осторожно снял паука с кожи, поместил в контейнер и сразу же выехал в больницу.
Уже на приеме у врача пациент почувствовал себя значительно хуже. Токсин стал распространяться по организму, провоцируя боль во всем теле, одышку, нарушение сознания, слабость и потливость. Медики приняли решение о госпитализации мужчины в реанимационное отделение.
Сейчас ростовчанин чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Биологи выяснили, что мужчину укусил паук-каракурт. Горожан просят быть внимательными и после укуса опасных насекомых незамедлительно обращаться к врачу.
Ранее зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан.