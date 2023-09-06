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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Ростовчанина госпитализировали в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

6 сентября 2023, 13:57
Фото: Smithsonian Environmental Research Center/cc by sa 2/0/flickr.com
Ростовчанина госпитализировали в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Врачи в Ростове спасли мужчину после укуса ядовитого паука, рассказали в правительстве региона.

В городскую больницу №20 в Ростове попал мужчина с осложнениями после укуса ядовитого паука. Насекомое напало на него во дворе частного дома. Мужчина почувствовал резкую боль, однако не растерялся, осторожно снял паука с кожи, поместил в контейнер и сразу же выехал в больницу.

Уже на приеме у врача пациент почувствовал себя значительно хуже. Токсин стал распространяться по организму, провоцируя боль во всем теле, одышку, нарушение сознания, слабость и потливость. Медики приняли решение о госпитализации мужчины в реанимационное отделение.

В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков
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Сейчас ростовчанин чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Биологи выяснили, что мужчину укусил паук-каракурт. Горожан просят быть внимательными и после укуса опасных насекомых незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан.

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