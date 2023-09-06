Ростовчанину грозит до 20 лет тюрьмы за передачу Украине данных о военном объекте

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Утром в среду, 6 сентября, стало известно, что сотрудника ФСБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 23-летнего ростовчанина, который собирал информацию в интересах украинских спецслужб.
Оперативники установили, что дончанин связался с одним из представителей военных формирований Украины в мессенджере. В ходе беседы мужчина объяснил, что поддерживает Украину и деятельность военных формирований и знает, что за совершение госизмены ему грозит уголовная ответственность.
Несмотря на свою осведомленность о наказании, мужчина все же собрал и передал данные об одном из военных объектов Кубани украинскому военному, чтобы дать ВСУ возможность нанести удар по объекту.
К настоящему времени подозреваемого задержали и изъяли средства связи, что он использовал для контакта с представителями вооруженных формирований.
В отношении дончанина возбудили уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее другого украинского агента приговорили к 12 годам колонии за сбор информации и наводку HIMARS.