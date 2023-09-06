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Ростовчанину грозит до 20 лет заключения за передачу военных данных Украине

Ростовчанину грозит до 20 лет тюрьмы за передачу Украине данных о военном объекте

6 сентября 2023, 06:23
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc by a 2.0/flickr.com
Ростовчанину грозит до 20 лет заключения за передачу военных данных Украине
Жителя Ростова будут судить за госизмену и передачу военных данных Украине, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Утром в среду, 6 сентября, стало известно, что сотрудника ФСБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 23-летнего ростовчанина, который собирал информацию в интересах украинских спецслужб.

Оперативники установили, что дончанин связался с одним из представителей военных формирований Украины в мессенджере. В ходе беседы мужчина объяснил, что поддерживает Украину и деятельность военных формирований и знает, что за совершение госизмены ему грозит уголовная ответственность.

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Несмотря на свою осведомленность о наказании, мужчина все же собрал и передал данные об одном из военных объектов Кубани украинскому военному, чтобы дать ВСУ возможность нанести удар по объекту.

К настоящему времени подозреваемого задержали и изъяли средства связи, что он использовал для контакта с представителями вооруженных формирований.

В отношении дончанина возбудили уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее другого украинского агента приговорили к 12 годам колонии за сбор информации и наводку HIMARS.

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