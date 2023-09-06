Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона

Арбитражный суд в Ростове постановил взыскать с Ростовводоканала более 117 миллионов рублей за причиненный вред реке Дон. Об этом сообщили RostovGazeta в пресс-службе межрегионального Управления Росприроднадзора по Ростовской области.

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