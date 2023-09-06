rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона

Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона

6 сентября 2023, 10:48
Фото: Фото для иллюстрации / clati.ru
Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона
Арбитражный суд в Ростове постановил взыскать с Ростовводоканала более 117 миллионов рублей за причиненный вред реке Дон. Об этом сообщили RostovGazeta в пресс-службе межрегионального Управления Росприроднадзора по Ростовской области.

По сообщению ведомства, АО «Ростовводоканал» эксплуатирует очистные сооружения канализации Ростова. Сточные воды после очистки сбрасывают в реку Дон.

Сотрудники межрегионального Управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку водоснабжающего предприятия Ростова. Были отобраны пробы сточных вод в местах выпуска в реку.

«По результатам исследования обнаружено, что предприятие осуществляло сброс загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций. Таких, как аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, магний, кальций, фенол, кадмий, ХПК. Нарушение Ростовводоканалом требований к охране водного объекта привело к загрязнению Дона», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе Росприроднадзора.

Экс-директора главного водоканала Ростовской области оправдали по уголовному делу
Узнать подробнее

Рассчитанный сотрудниками Управления размер вреда реке составил более 117,2 миллиона рублей.

«Поскольку „Ростовводоканал“ добровольно ущерб не возместил, Управление обратилось с иском в суд. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования в полном объеме. И постановил взыскать с предприятия всю сумму вреда», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за плохого качества воды в Ростовской области умирают чаще, чем в других регионах.

В Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августаВодоканал оштрафовал на 80 тысяч рублей 87-летнюю ростовчанку из-за лески на счетчикеЭкс-владелец ростовского водоканала заявил о своей невиновности и угрозе предприятию
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовводоканал#Ростов#Качество воды в Ростове#Загрязнение Дона
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24