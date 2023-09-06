Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По сообщению ведомства, АО «Ростовводоканал» эксплуатирует очистные сооружения канализации Ростова. Сточные воды после очистки сбрасывают в реку Дон.
Сотрудники межрегионального Управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку водоснабжающего предприятия Ростова. Были отобраны пробы сточных вод в местах выпуска в реку.
«По результатам исследования обнаружено, что предприятие осуществляло сброс загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций. Таких, как аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, магний, кальций, фенол, кадмий, ХПК. Нарушение Ростовводоканалом требований к охране водного объекта привело к загрязнению Дона», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе Росприроднадзора.
Рассчитанный сотрудниками Управления размер вреда реке составил более 117,2 миллиона рублей.
«Поскольку „Ростовводоканал“ добровольно ущерб не возместил, Управление обратилось с иском в суд. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования в полном объеме. И постановил взыскать с предприятия всю сумму вреда», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за плохого качества воды в Ростовской области умирают чаще, чем в других регионах.