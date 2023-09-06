С 29 сентября по 15 октября во всех регионах России пройдёт «Цифровой диктант»

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Организаторами акции стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Информационный партнёр — медиахолдинг 1MI.
Диктант состоит из тестирований, составленных с опорой на разные возрастные категории: для детей (7 — 13 лет), подростков (14 — 17 лет), взрослых (18 — 59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование предусматривает четыре смысловых блока. Первый блок связан с основами цифрового потребления, а именно с пониманием работы различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — с цифровыми компетенциями: взаимодействием в социальных сетях, интернет-магазинах и других онлайн-сервисах. Третий блок посвящен цифровой безопасности, в том числе защите персональных данных и устройств. Четвертый, дополнительный, блок рассматривает новые технологии, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Об этом пишет gorod55.
«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции», — заявил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог всероссийской акции «Цифровой диктант». По его словам, итогом акции станет не только появление общего индекса цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который позволит установить зоны роста и расширить компетенции.
Участники «Цифрового диктанта» получат возможность знакомства с российскими цифровыми сервисами и продуктами: вопросы к блокам помогали составлять представители отечественных IT-компаний. На следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.
«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно», — убеждён гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он указал, что изначально просветительский проект уже давно начал представлять собой определенный «знак качества» для всех, кто связан с цифровыми технологиями — чем больше баллов по итогу «диктанта», тем лучше подготовка человека. Особенно ценно, по мнению Плуготаренко, что поддержку акции оказывают ведущие компании цифрового контура: речь идет не только о социальной ответственности, но и о вкладе в развитие российских IT-решений.
В прошлом сезоне участниками акции стали более 919 тысяч человек со всей страны. В этом году ожидается, что «Цифровой диктант» станет еще масштабнее. Итогом проверки знаний будет установление индекса цифровой грамотности населения России.