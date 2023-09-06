С 29 сентября по 15 октября во всех регионах России пройдёт «Цифровой диктант»

«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно», — убеждён гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он указал, что изначально просветительский проект уже давно начал представлять собой определенный «знак качества» для всех, кто связан с цифровыми технологиями — чем больше баллов по итогу «диктанта», тем лучше подготовка человека. Особенно ценно, по мнению Плуготаренко, что поддержку акции оказывают ведущие компании цифрового контура: речь идет не только о социальной ответственности, но и о вкладе в развитие российских IT-решений.