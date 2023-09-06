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Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры

Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры

6 сентября 2023, 07:29
Фото: en.kremlin.ru
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
В Генпрокуратуру был направлен запрос после избиения в Батайске участника спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее в полиции рассказали, что в парке Батайска около 12 раз выстрелили в мужчину из травматического оружия, после чего нападавший скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

СМИ писали, что раненый мужчина является участником спецоперации. А по факту случившегося возбудили уголовное дело, уже удалось установить личность стрелка.

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«После массовой огласки — уголовное дело возбудили, но почему-то по статье „хулиганство“, хотя в человека — стреляли в упор. Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему „хулиганство“, а не „покушение на убийство“, — поинтересовался в Telegram Хинштейн.

Он добавил, что направил запросы Генпрокурору и председателю СКР с просьбой переквалифицировать обвинения на более тяжкий состав.

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