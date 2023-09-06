Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры

«После массовой огласки — уголовное дело возбудили, но почему-то по статье „хулиганство“, хотя в человека — стреляли в упор. Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему „хулиганство“, а не „покушение на убийство“, — поинтересовался в Telegram Хинштейн.