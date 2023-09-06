Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Ранее в полиции рассказали, что в парке Батайска около 12 раз выстрелили в мужчину из травматического оружия, после чего нападавший скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.
СМИ писали, что раненый мужчина является участником спецоперации. А по факту случившегося возбудили уголовное дело, уже удалось установить личность стрелка.
«После массовой огласки — уголовное дело возбудили, но почему-то по статье „хулиганство“, хотя в человека — стреляли в упор. Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему „хулиганство“, а не „покушение на убийство“, — поинтересовался в Telegram Хинштейн.
Он добавил, что направил запросы Генпрокурору и председателю СКР с просьбой переквалифицировать обвинения на более тяжкий состав.