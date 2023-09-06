Стали известны причины инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону 6 сентября

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Ранее в соцсетях горожане опубликовали видео необычного белого следа на небе. При этом никаких хлопков или громких звуков местные жители не слышали.
У пользователей в комментариях появлялись различные предположения, в том числе о пролетающем самолете. Но точно никто не мог сказать, что это было.
«Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону, которые заметили горожане, связаны с действиями российских военных на полигонах», — написало ТАСС со ссылкой на информацию властей. Но официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало, данные уточняются.
Ранее горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.