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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Стали известны причины следов в небе над Ростовом-на-Дону 6 сентября

Стали известны причины инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону 6 сентября

6 сентября 2023, 13:15
Фото: mil.ru
Стали известны причины следов в небе над Ростовом-на-Дону 6 сентября
Появившиеся в небе над Ростовом-на-Дону следы связаны с действиями российских военных на полигонах, пишет ТАСС.

Ранее в соцсетях горожане опубликовали видео необычного белого следа на небе. При этом никаких хлопков или громких звуков местные жители не слышали.

У пользователей в комментариях появлялись различные предположения, в том числе о пролетающем самолете. Но точно никто не мог сказать, что это было.

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«Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону, которые заметили горожане, связаны с действиями российских военных на полигонах», — написало ТАСС со ссылкой на информацию властей. Но официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало, данные уточняются.

Ранее горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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